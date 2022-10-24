24.02—24.10. Инфографика

Что произошло в России и мире за восемь месяцев военных действий на Украине — в инфографике РБК

Специальная военная операция

27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы о присоединении к России. 30 сентября главы регионов и Владимир Путин подписали договоры о вхождении новых территорий в состав страны, документы были ратифицированы 5 октября.

12 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением референдумов. За резолюцию проголосовали 143 страны, против выступили Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия и Никарагуа. Воздержались 35 стран, в том числе Китай, Индия и Казахстан.

8 октября было объявлено, что Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина на пост командующего объединенной группировкой войск в районе проведения СВО.

18 октября на «России 24» показали интервью Суровикина о ситуации в зоне операции, в котором он заявил о «непростой ситуации» в Херсоне и не исключил принятия «непростых решений». В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об организованном перемещении мирного населения нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. В ночь на 21 октября переправа в Херсоне была обстреляна ВСУ, погибли четыре человека. СК РФ возбудил уголовное дело.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, погибли четыре человека, обрушилось два автомобильных пролета. СК возбудил дело о терроризме. Владимир Путин заявил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими.

10 октября Минобороны отчиталось о массированном ударе по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Власти украинских городов и регионов сообщали об отключении электричества, проблемах со связью, водоснабжением и транспортом. Об ударах по системам военного управления и энергетики Минобороны сообщало и в последующие дни. 19 октября в украинском Министерстве энергетики заявили, что повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. С 20 октября в стране ввели режим экономии электричества.

19 октября Владимир Путин подписал указы о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и об уровнях реагирования в других регионах. 22 октября власти Белгородской области сообщили, что в районах приступили к установке защитных сооружений. 23 октября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на неделе были завершены работы по строительству и укомплектованию двух усиленных линий обороны в регионе.

Что произошло в экономике

Сколько санкций и ограничений ввели в отношении России

12 октября власти Чехии объявили, что закроют въезд для российских туристов с шенгенскими визами. Запрет начнет действовать с 25 октября. Ранее аналогичные решения приняли страны Балтии, Финляндия и Польша.

В сентябре Минфин США предупредил иностранные банки о риске ввода против них санкций за сотрудничество с российской платежной системой «Мир». После этого стали появляться сообщения о том, что банки начали массово отключать карты от обслуживания. Из них известно, что полностью или частично прием карт остановили десять коммерческих банков Киргизии, пять банков из Турции, два из Казахстана, по одному из Таджикистана и Вьетнама, а также узбекская платежная система Uzcard. Но информация в СМИ о работе карт «Мир» может отличаться, а Национальная система платежных карт (НСПК) — оператор «Мир» — не комментирует эти сообщения. Ранее НСПК удалила на своем официальном сайте список стран, где работают эти карты. В ряде случаев банки перестают работать только с картами, которые выпустили банки под санкциями.

Как меняется рейтинг президента

Как политики общались друг с другом

Помимо лидеров стран и международных организаций в октябре общались министры обороны. 23 октября глава российского военного ведомства Сергей Шойгу поговорил по телефону с коллегами из Британии (Бен Уоллес), Турции (Акар Хулуси) и Франции (Себастьян Лекорню). Со всеми ними он обсудил возможную провокацию со стороны Украины с применением «грязной бомбы». В тот же день он поговорил с американским министром обороны Ллойдом Остином, они обсудили ситуацию на Украине, отметило российское ведомство. С Остином он говорил и за два дня до этого, 21 октября. Тогда российское ведомство сообщило, что они обсудили «актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине».