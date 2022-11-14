Макрон призвал добиться переговоров России и Украины
Макрон призвал увеличить дипломатические усилия и добиться переговоров России и Украины
Эмманюэль Макрон
Нужно увеличить дипломатические усилия и добиться того, чтобы стороны конфликта на Украине вернулись за стол переговоров, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью France Inter.
Французский лидер отметил, что будущие переговоры должны проходить на условиях, приемлемых для украинской стороны.
«Мы должны продолжать усилия по поддержке Украины <...>, поставляя артиллерийское оборудование и оборонительные системы», — добавил Макрон (цитата по Le Parisien), заявив, что необходимо удвоить поддержку, чтобы украинцы могли «пережить зиму».
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