Путин изменил подход к разговорам с Макроном после «слива»

Путин заявил, что после «слива» считает все переговоры с Макроном неконфиденциальными

Если раньше президент России по умолчанию считал телефонные разговоры с лидером Франции конфиденциальными, то после публикации в июле французскими СМИ расшифровки их диалога исходит из того, что кто-то их слушает

Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Владимир Путин негативно относится к разговорам с иностранными лидерами по громкой связи, как это однажды случилось с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, заявил он на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Модератор Федор Лукьянов напомнил, как в июле французские СМИ опубликовали содержание телефонных переговоров двух лидеров, состоявшихся незадолго до начала спецоперации на Украине. Оказалось, что журналисты присутствовали при разговоре и вели запись.

«Я считаю, что существуют определенные форматы общения между главами государств и их надо соблюдать, иначе пропадает доверие к тому, что делает партнер», — объяснил свою позицию Путин. По его словам, о присутствии третьих лиц при переговорах необходимо предупреждать, а Макрон его не предупредил — это «неприлично», так как российская сторона рассчитывает на конфиденциальность беседы.

На вопрос о том, уточняет ли он теперь перед разговорами с Макроном, «кто у него там рядом», Путин ответил отрицательно: «Потому что я теперь исхожу из того, что кто-то слушает».

Издание Le Temps опубликовало расшифровку февральских переговоров 25 июня. В разговоре Путин обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи о подготовке к выполнению минских соглашений. Макрон подтвердил приверженность мнению, что договоренности должны выполняться. Он попросил Путина «успокоить» свои войска у границы с Украиной — российский президент в ответ заявил, что военные останутся на границе, пока не разрешится ситуация в Донбассе.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал публикацию содержания звонка «сливом» и отметил, что дипломатическая этика подобных действий не предполагает.

После публикации стенограммы Путин и Макрон созванивались еще несколько раз. По состоянию на 24 октября французский лидер вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом находится на втором месте в списке глав государств, с которыми Путин больше всего разговаривал с начала спецоперации (на первом месте — президент Белоруссии Александр Лукашенко).