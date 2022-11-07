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Daily Mail сообщила о тревоге Макрона из-за слов Путина о Хиросиме

Daily Mail сообщила о тревоге Макрона из-за слов Путина о Хиросиме и Нагасаки
Применение ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки, по мнению президента России, показало, что «не обязательно атаковать крупные города, чтобы победить», пишет издание
Эмманюэль Макрон (в центре)
Эмманюэль Макрон (в центре) (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент России Владимир Путин упоминал в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в конце Второй мировой войны, что всерьез встревожило последнего, пишет газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники.

По словам собеседников, Путин в разговоре выразил мнение, что применение ядерного оружия в этих японских городах, приведшее к капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны, продемонстрировало: «не обязательно атаковать крупные города, чтобы победить».

«Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень серьезный намек на то, что Путин может применить тактическое ядерное оружие на востоке Украины, не тронув при этом Киев», — сказал один из источников.

Согласно сообщениям Кремля, последний раз Путин и Макрон разговаривали по телефону 11 сентября. Тогда российский президент, в частности, обратил внимание на «регулярные украинские атаки на объекты Запорожской АЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями».

30 сентября Путин на церемонии подписания договоров о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей заявил, что США создали прецедент, дважды применив ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки.

В день объявления частичной мобилизации глава государства заявлял, что «в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий» на территорию России, желая, чтобы она была «всеми средствами разгромлена на поле боя», и пускают в ход «ядерный шантаж». Он напомнил, что Россия «также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО», а также предупредил, что при угрозе территориальной целостности государства Москва использует все имеющиеся в ее распоряжении средства. «Это не блеф», — заверил Путин.

Россия в случае необходимости вправе применить ядерное оружие, считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

В 2020 году Путин подписал указ, который предусматривает четыре условия для применения Россией ядерного оружия:

  • поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России или ее союзников;
  • применение противником ядерного и других видов оружия массового поражения по территориям России;
  • воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
  • агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В конце октября Путин сказал, что не видит никакого смысла для России в применении ядерного оружия — ни политического, ни военного.

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Елена Чернышова
ядерное оружие Владимир Путин Эмманюэль Макрон

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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