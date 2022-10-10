В «Северном потоке-2» снизили давление в одной из ниток в качестве предосторожности

Оператор «Северного потока-2» снизил давление в одной из ниток

Давление снижено в качестве меры предосторожности, сообщили в компании Nord Stream 2

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Оператор «Северного потока-2» компания Nord Stream 2 снизила давление в нитке B в качестве меры предосторожности, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Оператор «Северного потока-2» снизил давление в нитке В до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности», — говорится в сообщении.

Там указывается, что дальнейшие шаги будут определены по итогам обследования ниток газопровода и обсуждения с вовлеченными государственными органами.

Датский остров Борнхольм, находящийся рядом с одним из участков «Северного потока», ранее оказался полностью обесточен из-за обрыва подводного кабеля для поставок электроэнергии из Швеции. Позже подачу электричества удалось восстановить для 2/3 потребителей, причины произошедшего устанавливаются.

Аварии на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября. Шведские и датские сейсмологи сообщили о мощных взрывах. В «Газпроме» заявили о беспрецедентных повреждениях газопровода. Утечки газа прекратились 3 октября, а давление в нитке А «Северного потока-2» и на обеих линиях «Северного потока» стабилизировалось.

6 октября Служба государственной безопасности Швеции завершила расследование аварий, сделала вывод, что на них произошли взрывы, и заявила об усилении подозрений в «серьезном саботаже». Диверсией произошедшее до этого называли и на Западе, и в России.

Президент Владимир Путин заявлял о причастности к взрывам «англосаксов» (так называют США и Великобританию). На выгоду для Вашингтона от диверсии указывал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан называл предположения российских властей «абсолютно ложными».

МИД России выразил надежду на объективное расследование взрывов на «Северных потоках». В Кремле заявляли, что оно не будет таковым без участия Москвы.