ЕС введет санкции по делу Навального против шести человек и компании

Верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель (Фото: Jean-Christophe Verhaegen / AP)

Евросоюз согласовал санкции против шести человек и одной организации из России из-за возможного отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом со ссылкой на дипломатов ЕС сообщили агентство DPA и AFP.

«Соглашение было достигнуто на встрече послов ЕС в Брюсселе. Оно последовало за решением начать введение новых санкций, которое было принято министрами иностранных дел блока в понедельник», — передает DPA.

По информации агентства, санкции предусматривают заморозку активов в ЕС и запрет на въезд в страны союза. Ограничения могут быть приняты в течение нескольких дней.

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