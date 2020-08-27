В посольстве России назвали беспочвенными обвинения США в адрес НИИ

Обвинения США российских НИИ в том, что они причастны к разработке химического и биологического оружия, беспочвенны, заявил посол США в России Анатолий Антонов. Его комментарий дипмиссия приводит на странице «ВКонтакте».

«Да, мы, конечно, обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более, что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие «наличия весомых оснований полагать», — сказал Антонов.

Он отметил, что Организация по запрещению химического оружия в 2017 году подтвердила, что Россия ликвидировала все имевшееся у нее химоружие. «Хотели бы получить от коллег разъяснения по беспочвенным обвинениям», — подчеркнул Антонов.

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