США введут санкции против двух НИИ Минобороны России

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Подконтрольное Минторгу США Бюро по вопросам промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS) объявило о внесении в список организаций, деятельность которых считается противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики США, трех научно-исследовательских организаций из России. Официально предприятия внесут в черный список (Entity List) завтра, 27 августа.

В соответствии с решением, утвержденным комитетом, в состав которого входили представители Минторга, Госдепартамента, Пентагона, Минэнерго и Минфина США, в черный список вошли:

33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России (Саратовская область);

48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны (Киров), включая филиалы в Екатеринбурге и Сергиевом Посаде;

ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» («ГосНИИОХТ»)

В документе BIS (*.pdf) отмечается, что у властей США есть основания считать 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ, связанными с российской программой разработки и испытания химического оружия, а 48-й ЦНИИ и его филиалы — с программой создания биологического оружия.

Официально Россия объявила в 2017 году, что программа по ликвидации химического оружия завершена. Однако Госдепартамент США считает, что Россия ведет незадекларированную программу химического оружия и имеет запасы отравляющих веществ.