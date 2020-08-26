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Политика ,  
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США введут санкции против двух НИИ Минобороны России

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Подконтрольное Минторгу США Бюро по вопросам промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS) объявило о внесении в список организаций, деятельность которых считается противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики США, трех научно-исследовательских организаций из России. Официально предприятия внесут в черный список (Entity List) завтра, 27 августа.

В соответствии с решением, утвержденным комитетом, в состав которого входили представители Минторга, Госдепартамента, Пентагона, Минэнерго и Минфина США, в черный список вошли:

  • 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России (Саратовская область);
  • 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны (Киров), включая филиалы в Екатеринбурге и Сергиевом Посаде;
  • ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» («ГосНИИОХТ»)

В документе BIS (*.pdf) отмечается, что у властей США есть основания считать 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ, связанными с российской программой разработки и испытания химического оружия, а 48-й ЦНИИ и его филиалы — с программой создания биологического оружия.

Официально Россия объявила в 2017 году, что программа по ликвидации химического оружия завершена. Однако Госдепартамент США считает, что Россия ведет незадекларированную программу химического оружия и имеет запасы отравляющих веществ.

Российским предприятиям, внесенным Минторгом США в список Entity List, фактически закрывается легальный доступ к американским товарам и технологиям двойного применения. Если кто-то захочет продать компании из этого списка товар американского происхождения, Минторг США будет отказывать в лицензии на поставку. Фактически это означает запрет на поставки любого товара или программного продукта американского происхождения, на который распространяются правила экспортного контроля США (Export Administration Regulation). Правила также запрещают реэкспорт и передачу внутри России таких товаров, то есть соблюдать ограничения обязаны любые компании независимо от их национальной принадлежности и страны отправки товара, если продукт имеет американское происхождение. Поставщикам-нарушителям может грозить уголовная ответственность.

На базе 48-го ЦНИИ Минобороны проводились доклинические испытания на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Разработку вакцины ЦНИИ вел совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

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33 ЦНИИИ на сайте Минобороны назван ведущей научно-исследовательской организацией в области радиационной, химической и биологической защиты. Институт располагает не имеющей аналогов в России испытательной базой, которая позволяет испытывать новое образцы вооружения и средства РХБ защиты, а также военной техники и экипировки других видов Вооруженных сил РФ и родов войск.

Материал дополняется

Авторы: Евгений Калюков, Иван Ткачёв
Теги: американские санкции, США, Минобороны
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