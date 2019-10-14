Bloomberg узнал о дате ввода санкций США против Турции

По данным агентства, санкции введут против отдельных лиц. Источники рассказали Bloomberg, что они связаны с операцией в Сирии и со «зверствами» против курдов

Первые санкции США против Турции будут введены в понедельник и будут нацелены на отдельных лиц, сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников, ограничения введут в ответ на наступление турецких военных в Сирии, а также из-за «зверств» против курдов, которые выступают американскими союзниками.

Один из собеседников рассказал агентству, что первый раунд санкций ожидает одобрения со стороны президента США Дональда Трампа. Источники отметили, что Минобороны, Минфин и Госдепартамент работали над разработкой ограничений все минувшие выходные.

Bloomberg отметил, что Белый дом и Минфин не предоставили комментарии.