Трамп пообещал не бросить сирийских курдов

США не бросили сирийских курдов, несмотря на вывод войск из страны. Вашингтон продолжает оказывать им финансовую и военную помощь. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы, может, и начали уход из Сирии, но мы никоим образом не бросили курдов, они особенные люди и замечательные бойцы... Мы помогаем курдам финансово и оружием», — написал в Twitter Трамп.

Он добавил, что отношения США с Турцией, торговым партнером и союзником США по НАТО, также не испортились. В Турции, напомнил президент, существует большая курдская диаспора, поэтому любые «необоснованные или ненужные» боевые действия, начатые Анкарой, «будут иметь разрушительные последствия для ее экономики и очень хрупкой валюты», заключил Трамп.