Reuters сообщил о взрыве рядом с позициями военных США в Сирии

Reuters сообщил о взрыве рядом с позициями военных США в Сирии

По данным агентства, военные из США не пострадали. Взрыв недалеко от аванпоста произошел на фоне разногласий Анкары и Вашингтона из-за военной операции Турции на северо-востоке Сирии

Фото: Andrew Goedl / AP

Рядом с аванпостом американских военных в районе сирийского города Кобани произошел взрыв, передает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, никто из военнослужащих США не пострадал. Источник взрыва еще не установлен, но он произошел на фоне начала военной операции Турции на северо-востоке страны, сказал собеседник Reuters.

Турция начала операцию «Источник мира» 9 октября. Ее основной целью является курдская группировка YPG, которую Анкара считает террористической организацией, а также курдские Сирийские демократические силы, поддерживаемые США. 11 октября Минобороны Турции сообщило, что в результате наступления погибли 342 «террориста», передает Hurriet, тогда как издание Rudaw со ссылкой на правозащитников из Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека пишет, что из-за обстрелов Турции в пятницу погибли 17 мирных жителей.

В Анкаре заявляли, что начали операцию на сирийской территории из—за того, что Вашингтон не сдержал обещаний по созданию зоны безопасности в регионе. В США операцию не поддержали и сообщили, что никаким образом не будут в ней участвовать.