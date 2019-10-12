Турция объяснила обстрел позиций около поста США в Сирии

В Турции заявили, что не обстреливали американских военных в Сирии. Ранее стало известно о взрывах рядом с наблюдательным постом США в районе города

Фото: Murad Sezer / Reuters

Минобороны Турции заявило, что целью обстрела позиций недалеко от американского наблюдательного поста в Сирии были боевики, которые ранее обстреляли турецкую погранзаставу, передает Anadolu.

«Не может быть и речи об обстреле наблюдательного пункта США. Перед ответным огнем были приняты все необходимые меры для того, чтобы американской базе не был нанесен ущерб», — сообщили в военном ведомстве.

После того, как военные получили уведомление от американской стороны, огонь был прекращен, добавили в Минобороны.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что рядом с американским наблюдательным пунктом военных США в районе сирийского города Кобани прогремел взрыв. Собеседник агентства говорил, что причина взрыва еще не установлена, но отметил, что это случилось на фоне военной операции Турции.