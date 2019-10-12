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Турция объяснила обстрел позиций около поста США в Сирии
В Турции заявили, что не обстреливали американских военных в Сирии. Ранее стало известно о взрывах рядом с наблюдательным постом США в районе города
Фото: Murad Sezer / Reuters

Минобороны Турции заявило, что целью обстрела позиций недалеко от американского наблюдательного поста в Сирии были боевики, которые ранее обстреляли турецкую погранзаставу, передает Anadolu.

«Не может быть и речи об обстреле наблюдательного пункта США. Перед ответным огнем были приняты все необходимые меры для того, чтобы американской базе не был нанесен ущерб», — сообщили в военном ведомстве.

После того, как военные получили уведомление от американской стороны, огонь был прекращен, добавили в Минобороны.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что рядом с американским наблюдательным пунктом военных США в районе сирийского города Кобани прогремел взрыв. Собеседник агентства говорил, что причина взрыва еще не установлена, но отметил, что это случилось на фоне военной операции Турции.

По данным Newsweek, под атаку попали силы спецназначения армии США. Собеседник издания в Пентагоне утверждает, что целью обстрела были подразделения курдов, поддерживаемые Вашингтоном. По его словам, обстрел был настолько сильным, что американские военные допускали возможность открыть ответный огонь ради самозащиты.

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Турецкая военная техника у границы с Сирией. Фоторепортаж

Турция начала операцию «Источник мира» 9 октября, ее цель — курдские Сирийские демократические силы, поддерживаемые США, а также курдская группировка YPG. США выступают против операции и требовали прекратить ее, турецкая сторона отказалась.

Автор: Константин Нагаев
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