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Трамп пригрозил Турции «чем-то большим, чем санкции» из-за курдов в Сирии

Последствия для Турции в связи с военной операцией и уничтожением курдов на севере Сирии могут быть более жесткими, нежели просто санкции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ABC News. 

«Я разрушу турецкую экономику, если это произойдет. Однажды я уже это сделал. Я надеюсь, что он [Эрдоган] проведет операцию настолько гуманно, насколько это возможно», — отметил американский лидер. 

Трамп подчеркнул, что сделает что-то «намного хуже, чем санкции», которые предложили ввести против президента Турции в конгрессе. «Мы должны будем определить это по ходу дела», — добавил президент.

Авторами новых ограничительных мер против Анкары на фоне сирийской операции стали сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен и республиканец Линдси Грэм.  

«Я готов зайти дальше, чем просто санкции. У нас с Линдси разные взгляды, но он хотел бы, чтобы мы остались там еще на 200 лет и добавили туда пару сотен тысяч человек», — сказал Трамп (цитата по Washington Examiner). 

Ранее Трамп заявил, что на территории Сирии находятся около 50 американских военнослужащих. Он также предупредил своего турецкого лидера Эрдогана, что в случае, если кто-то из американских солдат пострадает, Турцию ждут «большие неприятности».   

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» по созданию безопасной зоны на северо-востоке Сирии 8 октября. Она направлена против курдских «Отрядов народной самообороны» и ИГ (запрещена в России). В Вашингтоне заявили, что США не будут участвовать или каким-либо образом содействовать операции. 

Теги: Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Сирия, Турция
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