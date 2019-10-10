Трамп пригрозил Турции «чем-то большим, чем санкции» из-за курдов в Сирии

Последствия для Турции в связи с военной операцией и уничтожением курдов на севере Сирии могут быть более жесткими, нежели просто санкции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ABC News.

«Я разрушу турецкую экономику, если это произойдет. Однажды я уже это сделал. Я надеюсь, что он [Эрдоган] проведет операцию настолько гуманно, насколько это возможно», — отметил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что сделает что-то «намного хуже, чем санкции», которые предложили ввести против президента Турции в конгрессе. «Мы должны будем определить это по ходу дела», — добавил президент.

Авторами новых ограничительных мер против Анкары на фоне сирийской операции стали сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен и республиканец Линдси Грэм.

«Я готов зайти дальше, чем просто санкции. У нас с Линдси разные взгляды, но он хотел бы, чтобы мы остались там еще на 200 лет и добавили туда пару сотен тысяч человек», — сказал Трамп (цитата по Washington Examiner).