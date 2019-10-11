Трамп дал Минфину право ввести «существенные санкции» против Турции

Президент США сделал первый шаг к тому, чтобы наказать Эрдогана санкциями, — подписал указ о праве Минфина применять жесткие меры против Анкары. После начала операции в Сирии Трамп грозился полностью разрушить экономику Турции

Стивен Мнучин (Фото: Jacquelyn Martin / AP Photo)

Глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который дает ведомству право ввести санкции против Турции, передает Reuters.

По его словам, указ президента позволяет вводить «абсолютно новые» и имеющие очень существенное значение санкции, целями которых могут быть как сама Турция, так и руководство страны.

Мнучин заявил, что это «очень мощные санкции», которые могут «разрушить турецкую экономику». Глава Минфина выразил надежду, что до этого не дойдет.

Целью военной операции Анкары «Источник мира» на севере Сирии стало курдское ополчение, в том числе SDF — Сирийские демократические силы. Эта группировка была одним из ключевых союзников США в ходе борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) и, в частности, участвовала в наступлении на столицу халифата — город Ракку в 2017 году.