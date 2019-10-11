Трамп дал Минфину право ввести «существенные санкции» против Турции

За день до начала операции Трамп написал в своем Twitter, что, если Турция «перейдет черту», Вашингтон может уничтожить ее экономику. 8 октября, когда турецкие ВВС уже начали удары по позициям курдских формирований, президент США заявил, что Вашингтон не намерен бросать курдов и помогает им финансово и поставками вооружений. Он обратился и к Турции, заявив, что любые «необоснованные или ненужные» боевые действия, начатые Анкарой, «будут иметь разрушительные последствия для ее экономики и очень хрупкой валюты».
После этого Трамп еще несколько раз выступал с угрозами в адрес Турции. 10 октября американский лидер пригрозил Анкаре даже «чем-то большим, чем санкции», не уточняя, о чем именно идет речь.
В поддержку санкций против властей Турции, в том числе президента Реджепа Тайипа Эрдогана, выступили американские сенаторы. Несмотря на процедуру импичмента, начатую против Дональда Трампа, представители обеих партий проявили солидарность с его позицией и 10 октября представили соответствующую санкционную инициативу. Сенатор-демократ Крис Ван Холлен и сенатор-республиканец Линдси Грэм предложили ввести визовые ограничения и ограничения против военного и энергетического сектора Турции. При этом одновременно поводом для санкций называлась и закупка Анкарой российских комплексов С-400.
Собеседник Reuters в Госдепе США 11 октября подтвердил, что ведомство готово применить санкционные меры к режиму Реджепа Тайипа Эрдогана в том случае, если турецкие войска будут совершать какие-либо «бесчеловечные и несоразмерные» действия против мирного населения.
Несмотря на заявления о поддержке из Вашингтона, курдские союзники США критикуют позицию Соединенных Штатов. The Wall Street Journal писала о ссоре, которая произошла во время видеоконференции с участием полевых командиров «Демократических сил» и спецпредставителя американского президента Джеймса Джеффри. Попытки последнего объяснить, что США не намерены оставлять курдов, переросли в ссору. После этого один из участников переговоров, как утверждает издание, накричал на Джеффри и со словами «ты продал нас» прервал разговор и покинул видеоконференцию.