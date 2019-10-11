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Трамп дал Минфину право ввести «существенные санкции» против Турции
Президент США сделал первый шаг к тому, чтобы наказать Эрдогана санкциями, — подписал указ о праве Минфина применять жесткие меры против Анкары. После начала операции в Сирии Трамп грозился полностью разрушить экономику Турции
Стивен Мнучин (Фото: Jacquelyn Martin / AP Photo)

Глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который дает ведомству право ввести санкции против Турции, передает Reuters.

По его словам, указ президента позволяет вводить «абсолютно новые» и имеющие очень существенное значение санкции, целями которых могут быть как сама Турция, так и руководство страны.

Мнучин заявил, что это «очень мощные санкции», которые могут «разрушить турецкую экономику». Глава Минфина выразил надежду, что до этого не дойдет.

Целью военной операции Анкары «Источник мира» на севере Сирии стало курдское ополчение, в том числе SDF — Сирийские демократические силы. Эта группировка была одним из ключевых союзников США в ходе борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) и, в частности, участвовала в наступлении на столицу халифата — город Ракку в 2017 году.

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Турецкая военная техника у границы с Сирией. Фоторепортаж

За день до начала операции Трамп написал в своем Twitter, что, если Турция «перейдет черту», Вашингтон может уничтожить ее экономику. 8 октября, когда турецкие ВВС уже начали удары по позициям курдских формирований, президент США заявил, что Вашингтон не намерен бросать курдов и помогает им финансово и поставками вооружений. Он обратился и к Турции, заявив, что любые «необоснованные или ненужные» боевые действия, начатые Анкарой, «будут иметь разрушительные последствия для ее экономики и очень хрупкой валюты».

После этого Трамп еще несколько раз выступал с угрозами в адрес Турции. 10 октября американский лидер пригрозил Анкаре даже «чем-то большим, чем санкции», не уточняя, о чем именно идет речь.

В поддержку санкций против властей Турции, в том числе президента Реджепа Тайипа Эрдогана, выступили американские сенаторы. Несмотря на процедуру импичмента, начатую против Дональда Трампа, представители обеих партий проявили солидарность с его позицией и 10 октября представили соответствующую санкционную инициативу. Сенатор-демократ Крис Ван Холлен и сенатор-республиканец Линдси Грэм предложили ввести визовые ограничения и ограничения против военного и энергетического сектора Турции. При этом одновременно поводом для санкций называлась и закупка Анкарой российских комплексов С-400.

Мнение
Кирилл Семенов Игра с Турцией: как действия Анкары используют другие стороны конфликта

Собеседник Reuters в Госдепе США 11 октября подтвердил, что ведомство готово применить санкционные меры к режиму Реджепа Тайипа Эрдогана в том случае, если турецкие войска будут совершать какие-либо «бесчеловечные и несоразмерные» действия против мирного населения.

Несмотря на заявления о поддержке из Вашингтона, курдские союзники США критикуют позицию Соединенных Штатов. The Wall Street Journal писала о ссоре, которая произошла во время видеоконференции с участием полевых командиров «Демократических сил» и спецпредставителя американского президента Джеймса Джеффри. Попытки последнего объяснить, что США не намерены оставлять курдов, переросли в ссору. После этого один из участников переговоров, как утверждает издание, накричал на Джеффри и со словами «ты продал нас» прервал разговор и покинул видеоконференцию.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Дональд Трамп, Минфин США, санкции, Турция
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