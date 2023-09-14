Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею, сообщает госдрадио КНДР. По данным Yonhap, президент России предложение принял. Песков накануне говорил, что ответного визита Путина в КНДР пока не планируется

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Северную Корею, сообщает ТАСС со ссылкой на госдрадио КНДР «Голос Кореи».

«После банкета дорогой товарищ Ким Чен Ын сердечно пригласил президента Путина посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику в удобное время», — сообщили по радио.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, которое ссылается на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), Путин приглашение принял. На сайте ЦТАК на момент публикации статьи информации об этом не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне говорил, что ответный визит президента Путина в КНДР пока не планируется.

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию на спецпоезде 12 сентября. Вместе с Путиным они осмотрели космодром Восточный в Амурской области. Там же прошли переговоры делегаций двух стран. В расширенном составе стороны обсуждали вопросы повестки более часа. В российскую делегацию вошли в том числе глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр транспорта Виталий Савельев; в северокорейскую — министры иностранных дел и обороны Цой Сон Хи и Кан Сун Нам. После этого лидеры двух стран провели встречу тет-а-тет.

По итогам переговоров Путин заявил о перспективах военно-технического сотрудничества России с КНДР. Ким Чен Ын выражал уверенность, что российская армия и народ «непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии».

Западные страны не раз выражали беспокойство по поводу возможного военного сотрудничества двух государств, подозревая, что Москва и Пхеньян могут обсуждать вопросы поставки оружия российской стороне для использования на Украине. В конце 2022 года американские власти заявили, что КНДР передала оружие ЧВК «Вагнер». МИД России подобную информацию опровергал.

Это уже вторые переговоры Путина и Ким Чен Ына. Первая встреча прошла в апреле 2019 года. Тогда лидер КНДР также прибыл в Россию на спецпоезде.