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Ким Чен Ын на обеде с Путиным поднял тост за победу над «сборищем зла»

Ким Чен Ынн на обеде с Путиным поднял тост за победу России над сборищем зла
Сюжет
Военная операция на Украине
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: Владимир Смирнов / Reuters)

Армия и народ России одержат победу над «сборищем зла», заявил глава КНДР Ким Чен Ын на официальном обеде с президентом России Владимиром Путиным.

«Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии», — сказал он в своем тосте (цитата по ТАСС).

Ким Чен Ын добавил, что армия и народ России, «блестяще наследуя традицию победы», продемонстрируют «бесценные достоинства чести на двух фронтах — специальной военной операции и построения сильного государства».

Путин, в свою очередь, предложил тост «за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества» между Россией и КНДР, а также «за благополучие и процветание наших народов» и «за здоровье товарища председателя и всех присутствующих».

«В Корее есть пословица: одежда хороша новая, а друг — старый. А у нас в народе говорят: старый друг лучше новых двух. Эти народные мудрости в полной мере применимы к современным отношениям между нашими странами», — отметил президент России.

Ким Чен Ын прибыл в Россию накануне. Вместе с Путиным они осмотрели космодром Восточный в Амурской области. Главам государств также показали, как идет сборка ракеты-носителя «Ангара», и рассказали о характеристиках космического корабля «Союз-2». Глава КНДР оставил в книге почетных гостей запись: «Слава России как страны первых покорителей космоса никогда не померкнет». После этого Путин и Ким Чен Ын провели переговоры: сначала полтора часа шла встреча в расширенном составе, после чего лидеры общались тет-а-тет.

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политик, президент России

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