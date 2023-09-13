 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 101,56 (-1,97) Инвестиции, 12 сен, 16:21 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 94,7 (-1,8) Инвестиции, 12 сен, 16:21
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке Инвестиции, 09:50
Мегараунды в DeepTech: какие технологии привлекают инвесторов Pro, 09:45
Как ИТ-бизнесу монетизировать рост интереса клиентов к облакам. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 09:36
Полное погружение: как будут выглядеть музеи будущего — Fast Company Pro, 09:25
Руководитель «Sputnik Молдова» сообщил о своей депортации Политика, 09:19
Ким Чен Ын заявил Путину о «священной борьбе России за безопасность» Политика, 09:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:15
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Ближе к заводам: почему киберриски сместились в сторону промышленности РБК и Kaspersky, 09:10
«МегаФон» выйдет на рынок Киргизии Технологии и медиа, 09:06
Ждет ли США неминуемый крах: что говорят зарубежные эксперты Pro, 09:06
ВТБ запустит переводы в рупиях в Индию Финансы, 09:00
Планы работодателей по найму и зарплатам до конца 2023 года Pro, 08:46
Японский премьер поменял больше половины министров Политика, 08:42
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 08:38
Политика ,  
0 

Ким Чен Ын заявил Путину о «священной борьбе России за безопасность»

Ким Чен Ын заявил, что Россия поднялась на священную борьбу за безопасность
Лидер КНДР выразил надежду, что его страна вместе с Россией всегда будут «бороться с империализмом и за строительство суверенного государства». Владимир Путин отметил «особое время» встречи с Ким Чен Ыном
Владимир Путин и Ким Чен Ын
Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: Артем Геодакян / Reuters)

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на переговорах с президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный заявил, что его визит в Россию проходит в «особое время».

«Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и своей безопасности в борьбе с гегемонистическими силами, которые противостоят России», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Ким Чен Ына, Пхеньян хочет развивать отношения с Москвой и поддерживает решения российских властей. «Я надеюсь, что мы всегда будем вместе в борьбе против империализма и (в деле) строительства суверенного государства», — добавил он. Сегодняшняя встреча, уверен лидер Северной Кореи, поможет «поднять отношения на новый уровень».

Путин также обратил внимание на «особое время» встречи лидеров: КНДР 9 сентября отмечала 75-летнюю годовщину со дня основания. Кроме того, «именно наша страна была первой, кто признал суверенное и независимое государств — Корейскую Народно-Демократическую Республику», добавил Путин. СССР первым установил дипотношения с КНДР 12 октября 1948 года, а Северная Корея официально признала Россию в качестве правопреемника Советского Союза.

Перед началом переговоров Путин и Ким Чен Ын осмотрели космодром Восточный. Им показали, как идет сборка ракеты-носителя «Ангара» и также рассказали о характеристиках «Союза-2». Северокорейский лидер оставил в книге почетных гостей надпись: «Слава России как страны первых покорителей космоса никогда не померкнет».

Встреча проходит именно на Восточном, поскольку Ким Чен Ын заинтересован в ракетной технике и развитии космоса, отметил Путин. Газета The New York Times называла спутниковые технологии одной из возможных тем переговоров. Помимо того, писало издание, они могут обсудить поставку Пхеньяном артиллерийских снарядов и противотанковых ракет Москве для применения на Украине. И российская, и северокорейская стороны ранее отвергали заявления возможности поставок России оружия из КНДР. Как заявлял посол в Пхеньяне Александр Мацегора, Северная Корея не может этого делать, поскольку сама находится «в такой сложной, фактически предвоенной обстановке».

С российской стороны в переговорах участвуют главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, министр транспорта Виталий Савельев, вице-премьер Марат Хуснуллин и другие. В делегацию КНДР входят в том числе главы дипломатического и оборонного ведомств Цой Сон Хи и Кан Сун Нам.

Читайте на РБК Pro
В российском e-commerce назревает технологический сдвиг. Каким он будет
Как удаленка и бездомные превратили Сан-Франциско в город-призрак
Что внушает сериал «Симпсоны» и как нам надо жить во времена медиавирусов
Поставят на учет: пять мифов о психиатрии

Это уже вторые переговоры Путина и Ким Чен Ына. Первая встреча прошла в апреле 2019 года. Тогда лидер КНДР, как и сейчас, прибыл в Россию на спецпоезде.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ким Чен Ын Владимир Путин КНДР Восточный