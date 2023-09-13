Что Владимир Путин и Ким Чен Ын обсуждали пять часов на переговорах На космодроме Восточный прошла встреча лидеров России и КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию после четырехлетнего перерыва и провел продолжительные переговоры с Владимиром Путиным. Главный интерес Пхеньяна сейчас — ракетные технологии, полагают эксперты

Владимир Путин и Ким Чен Ын во время осмотра территории космодрома Восточный в Амурской области (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Как прошли переговоры на космодроме

Среда, 13 сентября, стала первым рабочим днем визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. Председателя Госсовета КНДР российский президент Владимир Путин встретил на космодроме Восточный, куда тот прибыл на своем поезде.

Выбор Восточного как места переговоров соответствует одному из заявленных северокорейской стороной приоритетов развития двусторонних связей. «Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», — сказал Владимир Путин журналистам. На экскурсии двум лидерам показали процесс сборки ракеты-носителя «Ангара», они также побывали на стартовом комплексе для «Союзов» и на площадке строящегося стартового комплекса для «Ангары».

Приветствуя Ким Чен Ына, Путин отметил, что его визит приходится на важные даты — 75-летие основания Корейской Народно-Демократической Республики и установления дипломатических отношений между двумя странами, 70-летие окончания войны за независимость КНДР. «Напомню, что именно наша страна была первой, кто признал суверенное, независимое государство — Корейскую Народно-Демократическую Республику», — подчеркнул Путин.

В 1910 году Корейский полуостров оккупировала Япония. После ее капитуляции во Второй мировой войне в 1945 году полуостров был разделен на две оккупационные зоны по 38-й параллели: на севере — советскую, на юге — американскую. В 1948 году обе зоны стали независимыми государствами — КНДР на севере, Республика Корея на юге. В 1950 году между ними началась война, в регион были введены силы ООН. В 1953 году боевые действия закончились перемирием и созданием демилитаризованной зоны. Мирный договор между КНДР и Республикой Корея так и не был подписан.

В начале переговоров Путин не стал упоминать уровень товарооборота между двумя странами, как обычно делает на встречах с иностранными лидерами. Из-за действующих в отношении КНДР санкций ООН практически все виды экономического взаимодействия со страной запрещены. В 2021 году, в том числе и из-за ковидных ограничений, внешняя торговля фактически сошла на нет, до объема в $45 тыс. Годом ранее, по данным ФТС России, объем российско-северокорейского товарооборота составил $42,74 млн, в том числе российский экспорт — $42,03 млн. При этом российский президент отметил, что предстоит обсудить вопросы экономического взаимодействия, гуманитарного характера, ситуацию в регионе. В общей сложности первая за четыре года встреча Путина и Кима продолжалась пять часов.

Какое сотрудничество в космосе возможно

Интерес к освоению космического пространства КНДР проявляет давно. C 1998 года страна запустила по меньшей мере шесть спутников, два из которых, судя по всему, успешно вышли на орбиту, подсчитало агентство Reuters. Последний по времени успешный запуск состоялся в 2016 году. В 2021 году Ким заявил о необходимости запустить разведывательный спутник. Его запуск состоялся в мае этого года, однако закончился неудачей. Как сообщило северокорейское агентство ЦТАК, поднявшаяся с космодрома Сохэ ракета-носитель нового типа «Чхоллима-1» с военным спутником-разведчиком «Манригён № 1» после отделения первой ступени потеряла тягу из-за нештатного включения двигателя второй ступени и упала в Корейское море.

Запуск 2016 года осудили все ведущие страны мира, в том числе и Россия. «Пхеньян не прислушался к призывам международного сообщества, в очередной раз продемонстрировав вызывающее пренебрежение нормами международного права», — говорилось в размещенном на сайте российского МИДа семь лет назад сообщении. Последний запуск российское внешнеполитическое ведомство так уже не комментировало.

США и их союзники запуск разведывательного спутника осудили как нарушающий резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие Пхеньяну разработку технологий, которые можно применить к программам по созданию и развитию баллистических ракет. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по этой же причине осудил запуск. Но в российском МИДе реакцию ООН назвали однобокой. «Когда Соединенные Штаты проводят широкомасштабные учения вместе с южнокорейцами, японцами — реакции никакой. Идет эскалация: шаг за шагом американцы развертывают вооружения, проводят масштабные учения. Северокорейцы вынуждены реагировать», — объяснял директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев (цитата по «РИА Новости»).

Слова Путина перед встречей с Ким Чен Ыном могут свидетельствовать, что Россия будет стремиться передать Северной Корее технологии производства спутников, но не делать их для Северной Кореи, сказал Reuters Ли Чун Гын из Южнокорейского института научно-технической политики. По его оценке, маловероятно, что Россия станет запускать спутники для КНДР, а если она это сделает, то нарушит введенные ООН ограничения, сказал Ли.

Однако санкции могут трактоваться по-разному, сказал «РИА Новости» заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. По его словам, «Совбезом ООН запрещены все ракетные запуски по баллистической траектории», а в отношении запусков спутников «идет постоянная борьба двух несовпадающих точек зрения». Американцы и их союзники считают, что спутник выводится такой же ракетой, как и боеголовки, тогда как Россия и Китай утверждают: ракетные испытания — это запуски «поверхность — поверхность», а при запуске спутника происходит запуск «в один конец».

Что известно о возможностях военного экспорта КНДР

По данным источников западных СМИ и американских официальных лиц, Москва на фоне продолжающейся спецоперации на Украине заинтересована в получении северокорейского оружия и боеприпасов. Когда Путина на космодроме спросили, будет ли на переговорах обсуждаться военно-техническое сотрудничество, он ответил уклончиво: «Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть».

О том, что Россия и КНДР активизируют военно-техническое сотрудничество, с ноября 2022 года неоднократно заявляли США. В 2022-м, по словам американских представителей, речь шла о закупках со стороны ЧВК «Вагнер»; в 2023-м — уже о сделке на официальном уровне. В марте координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что в обмен на боеприпасы Москва предлагает Пхеньяну продовольствие. По словам Кирби, Вашингтон этой ситуацией обеспокоен — любая сделка с КНДР, касающаяся оружия, нарушит целую серию резолюций Совета Безопасности ООН в отношении этой страны. Посол России в КНДР Александр Мацегора опровергал возможность поставок для ЧВК «Вагнер», а также говорил, что Россия способна решить задачи спецоперации без поставок из Пхеньяна.

Заявления Кирби прозвучали после того, как Минфин США ввел санкции против гражданина Словакии Ашота Мкртычева — по информации ведомства, он выступал посредником в оружейной сделке между Москвой и Пхеньяном. Сам Мкртычев это отрицал, заявляя, что собирался возить из России в КНДР «муку, пшеницу, шоколад, какие-то консервы». В августе Минфин США также ввел санкции против трех компаний, которые, по его оценке, связаны с поставками северокорейского оружия — Defense Engineering (Казахстан), «Верус» (Россия) и Versor (Словакия). В конце месяца Кирби заявил, что российский министр обороны Сергей Шойгу в июле ездил в КНДР, чтобы убедить Пхеньян продать Москве артиллерийские боеприпасы; кроме того, по данным Кирби, после Шойгу в Северную Корею с аналогичной целью приезжала еще одна группа российских представителей.

Как пояснял Кирби в интервью американской радиостанции NPR, приоритет российской стороны — артиллерия, но ей также нужны комплектующие для производства более высококачественных боеприпасов — в частности, электронные микросхемы.

По данным американской аналитической компании Stratfor (Strategic Forecasting), КНДР давно обладает огромными запасами боеприпасов для сдерживания Южной Кореи и подготовки к войне с ней. «Оценки разнятся — большинство экспертов оценивают запасы артиллерийских снарядов Северной Кореи в миллионы. Однако большая часть этих снарядов довольно старые и имеют сомнительную точность и состояние», — утверждают аналитики. В этом контексте они упоминают поручение Ким Чен Ына, которое он отдал в августе, об увеличении производства оружия, в частности тактических ракет.

В 2020 году американский исследовательский центр RAND Сorporation опубликовал доклад о классической артиллерии Северной Кореи, в котором проанализировал, к каким потерям приведет использование этих вооружений при потенциальном ударе по Южной Корее. По данным аналитиков, три года назад у Пхеньяна было 4,8 тыс. артиллерийских орудий средней дальности, которые расположены вдоль демилитаризованной зоны и могут поражать цели на расстоянии до 25 км, и около 950 орудий дальнобойной артиллерии с дальностью стрельбы до 150 км.

Военный потенциал Пхеньяна По данным ежегодника The Military Balance 2023 (его выпускает Международный институт стратегических исследований — International Institute for Strategic Studies, IISS), армия КНДР насчитывает 1,1 млн человек (еще 600 тыс. находятся в резерве). В ее распоряжении имеются: более 100 единиц стратегических вооружений (свыше десяти межконтинентальных баллистических ракет, свыше 30 баллистических ракет средней дальности, свыше 60 баллистических ракет малой дальности);

более 3,5 тыс. боевых танков — в их числе советские Т-34, Т-54, Т-55, Т-62 и северокорейские Chonma, Pokpoong, Songun;

более 2,5 тыс. бронетранспортеров;

более 21,5 тыс. единиц артиллерии;

545 боевых самолетов;

более 200 зенитных управляемых ракет.

Поставки северокорейского оружия, полагают в Stratfor, станут подспорьем для России в условиях затягивающегося конфликта на Украине; КНДР, в свою очередь, может получить от Москвы продовольствие, прежде всего зерно и энергоносители (в частности, авиационное топливо) для снабжения своей армии, снизив свою традиционную зависимость от Пекина.