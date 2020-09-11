В МВД заявили о подготовке нового запроса в Германию из-за Навального

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Российские следователи готовят дополнительный запрос в ФРГ, в котором попросят разрешение присутствовать при немецких следственных действиях в отношении Алексея Навального. Об этом говорится на сайте Управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

«Запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел Российской Федерации, проводящих проверку по данному факту, и российского эксперта (специалиста) при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы», — уточняется в сообщении.

Запрос начали готовить после появления в СМИ сообщений о выходе Навального из комы. Российское обращение будет основано на действующей Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и статьями 453 и 454 УПК России.

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