Трамп не стал свидетельствовать против себя

Экс-президент США Дональд Трамп, дома у которого в Мар-а-Лаго ранее прошли обыски, отказался давать показания, сообщает газета The New York Times.

Он сослался на Пятую поправку к конституции США, которая дает право гражданам не свидетельствовать против себя.

В течение нескольких часов он, отвечая на вопросы генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, твердил один и тот же ответ, пишет издание.

При этом Трамп обвинил генпрокурора в «величайшей охоте на ведьм в истории» страны.

«Однажды я спросил: «Если вы невиновны, почему вы пользуетесь Пятой поправкой? Теперь я знаю ответ», — заявил бывший американский лидер. По его словам, он подвергся преследованию со стороны властей и СМИ, что не оставляет ему «абсолютно никакого выбора», кроме как молчать.

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