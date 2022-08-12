Трамп счел обыск в его резиденции рейдом

Экс-президент США Трамп потребовал от ФБР опубликовать ордер на обыск в его доме

Экс-президент призвал опубликовать ордер на обыск в его резиденции во Флориде. Такую идею ранее предложил Минюст США. Reuters указывап, что это не типичная практика

Вид на дом Дональда Трампа после обысков ФБР (Фото: Marco Bello / Reuters)

Экс-президент США Дональд Трамп призвал обнародовать документы, связанные с обыском сотрудниками ФБР его флоридской резиденции Мар-а-Лаго. Как сообщает USA Today, об этом политик написал в основанной им соцсети Truth.

«Я не только не буду возражать против обнародования документов, я иду еще дальше, призывая немедленно обнародовать эти документы. <...> Немедленно опубликуйте документы!» — написал бывший президент США.

Трамп назвал проведенный ФБР обыск «неамериканским, необоснованным и ненужным рейдом и проникновением в мой дом».

Обыски ФБР в резиденции во Флориде прошли в понедельник, 8 августа. Неназванные собеседники CNN и Politico рассказали, что действия ФБР связаны с документами Белого дома. Национальное управление архивов и документов США предположило в феврале, что экс-президент вывез из Белого дома 15 коробок с документами, в том числе с секретными, когда покидал пост. Документы позднее были возвращены, однако, по данным СМИ, Минюст инициировал выдачу ордера на обыск сотрудникам ФБР, чтобы те убедились, что в имении не осталось увезенных документов.

Федеральных агентов интересовала документация, которая, в частности, связана с ядерным оружием, сообщила Washington Post.

Минюст США призвал суд обнародовать документы, которые позволили ФБР провести обыск. Как пояснил генпрокурор Меррик Гарланд, это связано с тем, что Трамп подтвердил факт обысков, а также ввиду «сопутствующих обстоятельств и значительного общественного интереса к этому вопросу». Reuters отметил, что инициатива Минюста стала необычной, поскольку ведомство, как правило, не комментирует текущие расследования.

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CNN пишет, что, если Трамп попытается оспорить публикацию документов, это лишит аргументации его сторонников, которые уверены, что экс-президент стал объектом политических преследований.

Трамп обвинил генпрокурора США в «величайшей охоте на ведьм в истории» страны и отказался свидетельствовать против себя, воспользовавшись пятой поправкой к Конституции. «Однажды я спросил: «Если вы невиновны, почему вы пользуетесь пятой поправкой? Теперь я знаю ответ», — подчеркнул он. Экс-президент уверен, что подвергся преследованию со стороны правительства и СМИ, из-за чего у него не осталось иного выбора, кроме как молчать.

Трамп полагает, что ФБР заранее предупредило об обысках нынешнего президента США Джо Байдена, что сделало произошедшее «скоординированной атакой». «Мы ничем не лучше страны третьего мира, банановой республики», — считает экс-президент. В Белом доме обвинения Трама отвергли, подчеркнув, что Байден и его окружение о планах ФБР не знали.

В беседе с РБК главный научный сотрудник Института США и Канады доктор экономических наук Владимир Васильев счел дело против Трампа политическим, указав, что попытка привлечь бывшего главу государства грозит созданием прецедента. Он напомнил, что в 1974 году отставку Ричарда Никсона оценили в качестве «полуимпичмента», что через 25 лет привело к «мести» со стороны Республиканской партии в отношении Билла Клинтона. «А спустя 20 лет — к мести уже демократов по отношению к Трампу», — продолжил эксперт.

Политолог уверен, что обыски в доме Трампа проводятся с целью не допустить его участия в будущих президентских выборах, так как у политика есть шанс победить; кроме того, у демократов сегодня нет достойных кандидатов.

