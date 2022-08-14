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NYT сообщила, что адвокат Трампа отрицал наличие секретных документов

NYT: адвокат Дональда Трампа заявил в июне об отсутствии у политика секретных документов
Экс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп (Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС)

Один из адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа утверждал, что хранившиеся в резиденции политика в Мар-а-Лаго засекреченные материалы возвращены властям. Юрист подписал соответствующее письменное заявление, пишет The New York Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с документом.

Этот документ был подписан 3 июня после визита в резиденцию Трампа главного сотрудника контрразведки в отделе национальной безопасности американского Минюста Джея Братта. Подписи под ним оставил как минимум один из адвокатов экс-президента, пишет газета.

Издание отмечает, что письменное заявление предполагает, что юристы Трампа не полностью раскрыли властям США информацию о секретных документах в резиденции.

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В этой же резиденции экс-президента, Мар-а-Лаго, ФБР провело 8 августа обыски. Действия ведомства были связаны с поиском секретных документов Белого дома. Нацуправление архивов и документов США предположило в феврале, что Трамп, покидая должность президента, вывез из Белого дома 15 коробок с документами, среди которых были секретные. Документы позднее были возвращены, однако, по данным СМИ, Минюст инициировал выдачу ордера на обыск сотрудникам ФБР, чтобы те убедились, что в имении не осталось увезенных документов. Федеральных агентов интересовала документация, которая, в частности, связана с ядерным оружием, сообщила Washington Post.

ФБР изъяла в резиденции Трамп 11 комплектов секретных документов, среди которых есть файлы с грифом, «совершенно секретно», доступ к ним должен осуществляться только в специальных государственных учреждениях, писала The Wall Street Journal.

Материал дополняется.

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