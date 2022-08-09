Полиция и группа поддержки: что происходило у дома Трампа во Флориде

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 61,16 (-0,2) Инвестиции, 08 авг, 16:09
Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 60,32 (-0,05) Инвестиции, 08 авг, 16:09
Пресс-служба губернатора ответила на критику за кричалку в игре «Балтики» Спорт, 14:00
Мировой рынок смартфонов вышел на плато. Что ждет Apple — The Economist Pro, 13:55
Алене Косторной перенесли операцию на конец августа Спорт, 13:54
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 13:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:50
«Авито» назвал города, где сильнее всего вырос спрос на дачи и дома Недвижимость, 13:45
Песков исключил встречу Путина и Зеленского на саммите G20 Политика, 13:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:37
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Медведев назвал «нацистской хренью» слова Каллас о привилегии посещать ЕС Политика, 13:34
Тарасова назвала отвратительной идею лишить Дробязко гражданства Литвы Спорт, 13:31
Из АО в ООО: что будет с акционерами и их акциями Pro, 13:31
Терраса, камин и пентхаус: как выглядит новый формат гибридного жилья РБК Стиль и Донстрой, 13:30
Кремль рассказал о решении президентов Израиля и России по «Сохнуту» Политика, 13:25
Стало известно, где россияне собираются провести бархатный сезон Life, 13:21
Политика ,  
0 

Полиция и группа поддержки: что происходило у дома Трампа во Флориде

ФБР провело обыск в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщил сам экс-президент США. По информации NYT, действия бюро связаны с документами, которые Трамп забрал с собой после того, как покинул Белый дом. The Financial Times со ссылкой на источник указывает, что это могут быть «чувствительные материалы». Трамп обвинил в происходящем Демократическую партию: по его мнению, противники «чертовски не хотят его участия с президентских выборах 2024 года». На фоне сообщений Трампа о проведении обысков к его дому приехали его сторонники
Фото:Terry Renna / AP
Фото: Terry Renna / AP

Сторонники Трампа у его дома

Фото:Terry Renna / AP
Фото: Terry Renna / AP

Вход в резиденцию

Фото:Marco Bello / Reuters
Фото: Marco Bello / Reuters

Протестующий с флагом, на котором изображены портрет Трампа и надпись «Храните Америку на первом месте»

Фото:Marco Bello / Reuters
Фото: Marco Bello / Reuters
Плакат с критикой телеканала CNN. Дональд Трамп во время пребывания в должности президента часто называл этот канал производителем «фейк-ньюс»
Фото:Eva Marie Uzcategui / Getty Images
Фото: Eva Marie Uzcategui / Getty Images
Вид на дом Трампа
Фото:Eva Marie Uzcategui / Getty Images
Фото: Eva Marie Uzcategui / Getty Images
Фото:Marco Bello / Reuters
Фото: Marco Bello / Reuters
Сотрудники спецслужб у дома Трампа после того, как тот сообщил об обысках
Теги
мультимедиа Дональд Трамп США ФБР обыск
Материалы по теме
Губернатор Флориды назвал США банановой республикой из-за обыска у Трампа
Политика
ФБР провело обыск в резиденции Дональда Трампа во Флориде
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter