Политика ,
0
Полиция и группа поддержки: что происходило у дома Трампа во Флориде
ФБР провело обыск в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщил сам экс-президент США. По информации NYT, действия бюро связаны с документами, которые Трамп забрал с собой после того, как покинул Белый дом. The Financial Times со ссылкой на источник указывает, что это могут быть «чувствительные материалы». Трамп обвинил в происходящем Демократическую партию: по его мнению, противники «чертовски не хотят его участия с президентских выборах 2024 года». На фоне сообщений Трампа о проведении обысков к его дому приехали его сторонники
Сторонники Трампа у его дома
Вход в резиденцию
Протестующий с флагом, на котором изображены портрет Трампа и надпись «Храните Америку на первом месте»
Плакат с критикой телеканала CNN. Дональд Трамп во время пребывания в должности президента часто называл этот канал производителем «фейк-ньюс»
Вид на дом Трампа
Сотрудники спецслужб у дома Трампа после того, как тот сообщил об обысках