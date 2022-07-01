Пушилин анонсировал ускорение спецоперации в ДНР

Силы ЛНР помогут военным ДНР провести «освобождение» территории после завершения ситуации на луганском направлении, рассказал Пушилин. Накануне посол ЛНР сообщил, что наступление на Лисичанск ведется с четырех сторон

Фото: Александр Река / ТАСС

На территорию Донецкой народной республики перебросят подразделения Луганской народной республики после «логического завершения» ситуации на луганском направлении, это ускорит ход «освободительной» операции, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

«Силы с луганского направления, в том числе и луганские соратники, перемещаются на уже наше направление, что позволит ускорить освободительную операцию Донецкой Народной Республики», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

Пушилин уточнил, что прежде военнослужащих ДНР направили на луганское направление, чтобы «закрыть» ситуацию в тех районах.

Накануне, 30 июня, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что «кольцо окружения вокруг Лисичанска планомерно сужается» силами России и ЛНР. Он отметил, что взята под контроль большая часть города Приволье, который входит в состав Лисичанского муниципалитета. «Следующим шагом союзных сил станет зачистка Новодружеска, а затем и сам Лисичанск», — добавил Кадыров.

Тогда же посол ЛНР в России Леонид Мирошник заявил, что «крышка Лисичанского котла вот-вот закроется. На сегодня все более-менее значимые транспортные артерии из Лисичанска и в Лисичанск контролируются». По слвоам Мирошника, трасса из этого города в Артемовск оказалась целиком перекрыта, таким образом все попытки покинуть «образовавшийся котел» теперь невозможны. Позднее он сообщил, что наступление на Лисичанск ведется с четырех направлений.



«Лисичанскую группировку разбирают сразу с четырех направлений оттесняя от основных крупных городских промышленных зон крупных предприятий, где враг потенциально мог зацепиться, но шансов таких ему оставляют все меньше и меньше, шаг за шагом приближая полное освобождение территории Луганской Республики», — написал Мирошник.

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Россия начала спецоперацию на Украине более четырех месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Принявший такое решение президент Владимир Путин обосновал свои действия стремлением провести демилитаризацию и «денацификацию» соседней страны, а также защитить жителей Донбасса от «геноцида», по его мнению, такую политику вел официальный Киев.

В конце июня Путин подчеркнул, что конечной целью российских сил являются «освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России». Тогда же он выразил уверенность, что сроки напрямую связаны с потерями, а потому подгонять военных было бы неправильно. «Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал академию Генерального штаба. Я доверяю людям, которые являются профессионалами», — сказал президент.