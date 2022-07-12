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Песков заявил, что о возобновлении переговоров с Украиной речь не идет

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Речь о возобновлении переговоров России и Украины не идет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля, почти сразу после этого состоялся первый раунд переговоров в Белоруссии, затем еще два. Наибольшего же прогресса стороны смогли достичь на встрече в Стамбуле в конце марта: после нее делегации передали друг другу предложения по урегулированию.

Однако диалог вскоре после переговоров в Турции оказался заморожен по инициативе Киева. Там объясняли, что на отношение повлияли события в городе Буча Киевской области. В начале апреля Reuters, AFP и другие СМИ сообщали о найденных там телах погибших мирных жителей и публиковали фото. В Минобороны эти данные назвали провокацией.

Украинские власти допускают возвращение за стол переговоров при условии усиления их позиции. По мнению главы делегации Украины Давида Арахамии, этому поспособствуют поставки западного оружия. Позднее он говорил, что условием для возобновления диалога может стать контрнаступление украинской армии в конце августа или добровольное возвращение российских войск к позициям, которые те занимали до начала спецоперации. Президент Украины Владимир Зеленский допускал, что переговоры возобновятся, если Россия вернет взятые под контроль в ходе боевых действий территории.

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Москва заявляет о готовности к переговорам, но подчеркивает, что для мирного соглашения необходимо, чтобы украинская сторона выполнила все российские требования, в частности о гарантиях безопасности и статусе Крыма и республик Донбасса.

Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно говорил, что это страны Запада «запретили» Киеву продолжать диалог. В конце июня он усомнился, что Украина вернется к обсуждению в ближайшее время.

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