В Швеции заявили о цели найти виновных в подрыве Nord Stream к осени

Шведская прокуратура рассчитывает завершить расследование подрыва на газопроводах Nord Stream этой осенью, сообщил ответственный за расследование прокурор Матс Юнгквист. Кремль считает ответственными за диверсию «англосаксов»

Место прорыва на газопроводе Nord Stream — 2 (Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images)

Швеция и Германия рассчитывают к осени установить, кто стоял за диверсией на газопроводе «Северный поток-2». Об этом сообщил шведскому радио (SR) шведский прокурор Матс Юнгквист, который отвечает за расследование в этой стране, передает Reuters.

По его словам, он недавно встречался со своим немецким коллегой и обсуждал расследование.

«Я надеюсь, что мы, по крайней мере, этой осенью сможем принять решение относительно обвинительных заключений, по крайней мере, таковы наши амбиции в нынешних условиях», — сказал Юнгквист шведскому в эфире SR. «Думаю, на самом деле, со временем выяснится (кто совершил диверсию)». Подробности о выводах следствия он не раскрыл.

В январе генеральная прокуратура Германии в рамках расследования взрыва на газопроводах «Северный поток» провела обыск на судне, которое предположительно перевозило взрывчатку. Ведомство не сообщало, кто и зачем перевозил взрывчатое вещество на судне. В ответ на запрос ТАСС Генпрокуратура сообщила, что продолжает расследование и пока не может говорить о причастности к подрыву какого-либо государства. Судно, по данным ведомства, было арендовано у компании из ФРГ, но ее сотрудники вне подозрений.

По данным Die Welt, яхту, на которой прошли обыски, арендовала принадлежащая двум украинцам компания из Польши. 6 сентября судно вышло из порта Росток в Германии со взрывчаткой, которую предварительно доставили на грузовике. В операции участвовали пятеро мужчин (капитан, два водолаза, два помощника водолаза) и одна женщина-врач. Эта группа разместила взрывчатку на газопроводах. Национальность указанных лиц не известна, заказчик и спонсор тоже.Об «украинском следе» в истории с подрывом трубопроводов также писала The New York Times. По данным издания, речь идет о некой проукраинской группировке, которая не связана с официальным Киевом. Украина отрицает, что имела отношение ко диверсии на газопроводе.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября 2022 года, это привело к утечкам газа. Разрушения выявили на обеих нитках первого газопровода и на одной нитке второго. Российский президент Владимир Путин назвал произошедшее актом международного терроризма и «опаснейшим прецедентом», обвинив в этом «англосаксов». «Всем же очевидно, кому это выгодно», — сказал Путин.



Правительство США исключило причастность стран НАТО к произошедшему, несмотря на стремление американских властей не допустить ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию. В Швеции (взрывы произошли в ее экономической зоне) назвали произошедшее саботажем. Западные страны не делятся с Москвой результатами расследования.

Швеция ведет собственное расследование взрывов на газопроводах, отказавшись создать совместную следственную группу из-за потенциальных угроз безопасности страны. «В нашем расследовании есть информация, которая является конфиденциальной и напрямую связана с национальной безопасностью», — говорил ранее Юнгквист. При этом шведская Генпрокуратура сотрудничает с другими ведомствами, в том числе международными, в рамках национального уголовного расследования.

По данным немецкой ARD, отказались проводить совместное расследование также Дания и Германия. Созданная для изучения обстоятельств ЧП следственная группа из специалистов трех стран распущена. Каждая сторона расследует происшествие по отдельности, говорили собеседники газеты.