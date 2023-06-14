В Швеции заявили о цели найти виновных в подрыве Nord Stream к осени
Швеция и Германия рассчитывают к осени установить, кто стоял за диверсией на газопроводе «Северный поток-2». Об этом сообщил шведскому радио (SR) шведский прокурор Матс Юнгквист, который отвечает за расследование в этой стране, передает Reuters.
По его словам, он недавно встречался со своим немецким коллегой и обсуждал расследование.
«Я надеюсь, что мы, по крайней мере, этой осенью сможем принять решение относительно обвинительных заключений, по крайней мере, таковы наши амбиции в нынешних условиях», — сказал Юнгквист шведскому в эфире SR. «Думаю, на самом деле, со временем выяснится (кто совершил диверсию)». Подробности о выводах следствия он не раскрыл.
В январе генеральная прокуратура Германии в рамках расследования взрыва на газопроводах «Северный поток» провела обыск на судне, которое предположительно перевозило взрывчатку. Ведомство не сообщало, кто и зачем перевозил взрывчатое вещество на судне. В ответ на запрос ТАСС Генпрокуратура сообщила, что продолжает расследование и пока не может говорить о причастности к подрыву какого-либо государства. Судно, по данным ведомства, было арендовано у компании из ФРГ, но ее сотрудники вне подозрений.
По данным Die Welt, яхту, на которой прошли обыски, арендовала принадлежащая двум украинцам компания из Польши. 6 сентября судно вышло из порта Росток в Германии со взрывчаткой, которую предварительно доставили на грузовике. В операции участвовали пятеро мужчин (капитан, два водолаза, два помощника водолаза) и одна женщина-врач. Эта группа разместила взрывчатку на газопроводах. Национальность указанных лиц не известна, заказчик и спонсор тоже.Об «украинском следе» в истории с подрывом трубопроводов также писала The New York Times. По данным издания, речь идет о некой проукраинской группировке, которая не связана с официальным Киевом. Украина отрицает, что имела отношение ко диверсии на газопроводе.
Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября 2022 года, это привело к утечкам газа. Разрушения выявили на обеих нитках первого газопровода и на одной нитке второго. Российский президент Владимир Путин назвал произошедшее актом международного терроризма и «опаснейшим прецедентом», обвинив в этом «англосаксов». «Всем же очевидно, кому это выгодно», — сказал Путин.
Правительство США исключило причастность стран НАТО к произошедшему, несмотря на стремление американских властей не допустить ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию. В Швеции (взрывы произошли в ее экономической зоне) назвали произошедшее саботажем. Западные страны не делятся с Москвой результатами расследования.
Швеция ведет собственное расследование взрывов на газопроводах, отказавшись создать совместную следственную группу из-за потенциальных угроз безопасности страны. «В нашем расследовании есть информация, которая является конфиденциальной и напрямую связана с национальной безопасностью», — говорил ранее Юнгквист. При этом шведская Генпрокуратура сотрудничает с другими ведомствами, в том числе международными, в рамках национального уголовного расследования.
По данным немецкой ARD, отказались проводить совместное расследование также Дания и Германия. Созданная для изучения обстоятельств ЧП следственная группа из специалистов трех стран распущена. Каждая сторона расследует происшествие по отдельности, говорили собеседники газеты.