Путин пообещал «приятно удивить» страны с гиперзвуковым оружием

Россия находится в уникальном положении, потому что сейчас сбить гиперзвуковые ракеты не может никто, заявил Путин. В то же время она готова «приятно удивить» другие страны в случае появления у них такого вида оружия, добавил он

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия будет готова к появлению гиперзвукового оружия в других странах, заявил президент Владимир Путин в интервью передаче «Вести недели» телеканала «Россия 1».

«Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием», — сказал Путин.

Сейчас сбить гиперзвуковые ракеты не может никто, так как «скорости такие, что взять их невозможно», отметил он. В этом, по словам Путина, сегодня состоит «уникальность положения» России.

В начале марта Путин отмечал, что российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять в мире стратегический баланс, благодаря которому после Второй мировой войны не произошло крупных вооруженных конфликтов.