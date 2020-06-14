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Путин пообещал «приятно удивить» страны с гиперзвуковым оружием

Россия находится в уникальном положении, потому что сейчас сбить гиперзвуковые ракеты не может никто, заявил Путин. В то же время она готова «приятно удивить» другие страны в случае появления у них такого вида оружия, добавил он
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия будет готова к появлению гиперзвукового оружия в других странах, заявил президент Владимир Путин в интервью передаче «Вести недели» телеканала «Россия 1».

«Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием», — сказал Путин.

Сейчас сбить гиперзвуковые ракеты не может никто, так как «скорости такие, что взять их невозможно», отметил он. В этом, по словам Путина, сегодня состоит «уникальность положения» России.

Трамп заявил о создании ракеты «в 17 раз быстрее» ныне существующих
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Дональд Трамп во время выступления в военной академии Уэст-Пойнт

В начале марта Путин отмечал, что российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять в мире стратегический баланс, благодаря которому после Второй мировой войны не произошло крупных вооруженных конфликтов.

Впервые о разработке в России новейшего гиперзвукового оружия, в частности ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард», крылатых ракет с ядерно-энергетическими установками и авиационного ракетного комплекса «Кинжал», Путин сообщил в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Однако в Пентагоне защиту США от российского гиперзвукового оружия тогда назвали неоспоримой. «Наша способность сдерживания остается несомненной, безоговорочной, способной доминировать и реагировать на любую угрозу», — заявил глава Стратегического командования ВС США, генерал Джон Хайтен.  Озвученную российским лидером стратегию бывший тогда министром обороны США Майк Мэттис назвал «гонкой вооружений с самими собой».

Американские военные провели испытание гиперзвуковой ракеты на Гавайях
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Фото: defense.gov

В феврале Пентагон заявил о планах начать испытания гиперзвукового оружия в 2020 году. В частности, подобное вооружение США решили установить на свои подлодки.

В середине мая президент США Дональд Трамп сообщил о разработке «супер-пупер ракеты». По его словам, она будет в 17 раз быстрее ныне существующих и сможет поражать цель на расстоянии 1,6 тыс. км с максимальным отклонением в 35,5 см от заданной точки.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Владимир Путин, гиперзвуковая ракета
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