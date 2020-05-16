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Новости без коронавируса ,  
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Трамп сообщил о разработке США «супер-пупер ракеты»

Американский президент заявил, что США являются мировыми лидерами в космосе
Фото: Alex Brandon / AP
Фото: Alex Brandon / AP

США занимаются созданием ракеты, которая по скорости будет в 17 раз превосходить все существующие аналоги. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Выступая в Белом доме, президент США охарактеризовал новую разработку как «супер-пупер» ракету, но при этом не стал вдаваться в какие-то технические детали.

Поводом для заявления президента о новой ракете стала торжественная церемония презентации Космических сил США. Трамп назвал появлении первого за последние 72 года военного знамени «очень важным для него моментом».

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Дональд Трамп

«Космос является нашим будущим – и в вопросах обороны, и по многим другим аспектам. Насколько я понимаю, мы (США) являемся лидером в этом вопросе», - заявил Трамп журналистам.

В феврале этого года Пентагон заявил, что США начнут испытания гиперзвукового оружия уже в 2020 году. Глава стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард назвал текущий год «поворотным» в разработке и развертывании нового типа вооружения.

В середине марта Министерство обороны США сообщило об успешном испытании гиперзвуковой ракеты C-HGB на полигоне в штате Гавайи в Тихом океане. Испытание проходило под совместным контролем ВМС и сухопутных сил США.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, космос
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