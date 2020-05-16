Трамп сообщил о разработке США «супер-пупер ракеты»

Американский президент заявил, что США являются мировыми лидерами в космосе

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США занимаются созданием ракеты, которая по скорости будет в 17 раз превосходить все существующие аналоги. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Выступая в Белом доме, президент США охарактеризовал новую разработку как «супер-пупер» ракету, но при этом не стал вдаваться в какие-то технические детали.

Поводом для заявления президента о новой ракете стала торжественная церемония презентации Космических сил США. Трамп назвал появлении первого за последние 72 года военного знамени «очень важным для него моментом».

«Космос является нашим будущим – и в вопросах обороны, и по многим другим аспектам. Насколько я понимаю, мы (США) являемся лидером в этом вопросе», - заявил Трамп журналистам.