Американские военные провели испытание гиперзвуковой ракеты на Гавайях

Фото: defense.gov

Министерство обороны США сообщило об успешном испытании гиперзвуковой ракеты C-HGB на гавайском полигоне, заявляется на сайте Минобороны.

Американские военные провели летное тестирование на полигоне острова Кауаи (Гавайские острова) в Тихом океане. Испытание проходило под совместным контролем ВМС и сухопутных сил США.

«Сегодня мы проверили конструкцию и готовы перейти к следующему этапу», — сообщил директор программ разработки стратегических систем ВМС Джонни Вульф.

Ракета C-HGB будет включать в себя обычную боеголовку, систему наведения и тепловой щит защиты. Ракету можно будет применять с пусковой установки как на море, так и на суше.