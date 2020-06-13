Трамп заявил о создании ракеты «в 17 раз быстрее» ныне существующих

Дональд Трамп во время выступления в военной академии Уэст-Пойнт (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент США Дональд Трамп сообщил о создании американскими военными разработчиками новой гиперзвуковой ракеты, аналогов которой в мире еще нет. Об этом глава государства заявил во время выступления в военной академии Уэст-Пойнт в штате Нью-Йорк.

По словам Трампа, эта гиперзвуковая ракета в 17 раз быстрее той, что сейчас считается самой быстрой в мире. Какую именно ракету он имел в виду, президент не уточнил.

«[Новая ракета] способна поразить цель на расстоянии 1 тыс. миль (1,6 тыс. км) в пределах 14 дюймов (35,5 см.) от центральной точки», — отметил Трамп.

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