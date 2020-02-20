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США решили установить гиперзвуковое оружие на свои подлодки

Новейшими ракетами будут оснащены субмарины класса Вирджиния. Изначально их предполагали установить на более крупные подлодки
Фото: Robert F. Bukaty / AP

Новейшее гиперзвуковое оружие США будет в первую очередь установлено на ударные подводные лодки класса Виргиния, сообщает издание USNI News со ссылкой на данные, заложенные в военный бюджет следующего года.

Изначально предполагалось, что гиперзвукововые ракеты будут установлены на более крупные подлодки класса Огайо, однако затем решение было изменено.

По данным USNI, всего на концепцию «быстрого удара» при помощи гиперзвуковых ракет будет потрачено около $1 млрд. Сама программа разработки и внедрения нового оружия рассчитана до 2028 года.

О планах испытаний гиперзвуковых ракет в 2017 году говорил вице-адмирал Терри Бенедикт, который как раз и настаивал на их установке на подлодках класса Огайо. На тот момент он называл новое оружие «монументальным достижением». Указывалось, что подобная ракета может поразить любую цель на планете в течение часа.

В конце января о планах Пентагона провести в 2020 году испытания гиперзвукового оружия написал Bloomberg со ссылкой на американских чиновников. По информации агентства, до конца года оборонное ведомство собирается провести по меньшей мере четыре тестовых запуска гиперзвуковых ракет. Bloomberg отметил, что в январе министр обороны Марк Эспер сообщил об активной работе США над разработкой гиперзвукового оружия, и добавил, что Пентагон получит ракеты раньше, чем это было запланировано.

Автор: Артем Филипенок
Теги: подлодка
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