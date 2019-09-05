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Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 580 (+19,81%) прогноз Ренессанс Капитал к 14.08.20 Купить
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Путин сообщил о предложении Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Президент Владимир Путин сообщил, что во время встречи в Осаке предлагал своему американскому коллеге Дональду Трампу приобрести у России гиперзвуковое оружие, однако тот ответил, что у США оно тоже появится.

«Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим (гиперзвуковое оружие). И таким образом сразу все уравновесим. США, правда, говорят, что они сами скоро произведут... Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили», — заявил Путин, выступая на сессии Восточного экономического форума (цитата по ТАСС).

В послании Федеральному собранию в 2018 году президент России впервые сообщил о гиперзвуковой ракете «Кинжал». Глава государства отмечал, что «Кинжал» может достигнуть цели «за считаные минуты», скорость полета снаряда в десять раз превышает скорость звука, дальность — 2 тыс. км. Также ракету можно оснастить ядерной боеголовкой. В середине марта того же года Минобороны отчиталось об успешном учебно-боевом пуске новой ракеты. В мае текущего года Путину в ходе визита в Астраханскую область показали истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

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Материал дополняется.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, гиперзвуковая ракета
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