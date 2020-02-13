Пентагон пообещал начать испытания гиперзвукового оружия в 2020 году

Текущий год станет поворотным в разработке и развертывании гиперзвукового оружия в США, заявил глава стратегического командования вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард. Об этом он сообщил в письменных показаниях перед комитетом сената по делам вооруженных сил. Документ размещен на сайте комитета.

«Министерство обороны начинает активно проводить летные испытания во многих областях и готовит промышленную базу для производства этих (гиперзвуковых.— РБК) систем», — говорится в документе.

Ричард отметил, что гиперзвуковое оружие обеспечит «эффективный потенциал сдерживания» и повысит боеспособность страны. По его словам, это необходимо для ответа на существующее и будущие угрозы.

В конце января о планах Пентагона провести в 2020 году испытания гиперзвукового оружия написал Bloomberg со ссылкой на американских чиновников. По информации агентства, до конца года оборонное ведомство собирается провести по меньшей мере четыре тестовых запуска гиперзвуковых ракет. Bloomberg отметил, что в январе министр обороны Марк Эспер сообщил об активной работе США над разработкой гиперзвукового оружия и отметил, что Пентагон получат ракеты раньше, чем это было запланировано.