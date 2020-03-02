Путин заявил о сохранении Россией стратегического баланса в мире

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире, сообщил в интервью ТАСС президент Владимир Путин.

Он отметил, что США разрабатывали свою систему противоракетной обороны для нарушения стратегической стабильности и баланса. По словам Путина, в Вашингтоне полагали, «что если они над собой создадут антиракетный зонтик, то тогда другая сторона не сможет соответствующим образом ответить в случае применения ими ядерного оружия».

«Но, создав эти современные [гиперзвуковые] комплексы, в том числе комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, благодаря этому балансу после Второй мировой войны мир удержался от новых крупных вооруженных конфликтов.

Впервые о разработке в России новейшего гиперзвукового оружия, в том числе ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард», крылатых ракет с ядерно-энергетическими установками, а также авиационного ракетного комплекса «Кинжал», Владимир Путин упомянул в послании Федеральному собранию в марте 2018 года.

На концерте по случаю Дня защитника Отечества Путин заверил, что в скором времени Вооруженные силы России, в том числе и флот, будут оснащены новейшим вооружением — лазерными и гиперзвуковыми комплексами. Президент указывал на то, что по ряду перспективных образцов эти вооружения являются фактически «оружием будущего», и многие страны на сегодняшний день не имеют его аналогов.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военнослужащие Северного флота продолжают испытывать новейшее гиперзвуковое оружие. Он указал, что испытания позволят качественно увеличить боевой потенциал.