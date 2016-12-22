В Пентагоне назвали неоспоримой защиту от гиперзвукового оружия России

Способность США к защите от стратегических ракет осталась неоспоримой несмотря на представленное в марте президентом России Владимиром Путиным гиперзвуковое оружие, заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил США, генерал Джон Хайтен на конференции по ракетной и космической обороне в Хантсвилле, передает CNBC.

«Он [Владимир Путин] все еще не может убрать 400 пусковых площадок для ракет по всей стране, он все равно ничего не может с этим поделать, поэтому наша способность сдерживания остается несомненной, безоговорочной, способной доминировать и регировать на любую угрозу», — сказал генерал. «Мы являемся доминирующей военной державой на планете в каждой области, и все это понимают», — добавил он.

По его словам, Россию и Китай нельзя назвать «друзьями» США, поскольку они занимаются созданием оружия, которое способно уничтожить Соединенные Штаты. Хайтен добавил, что работой над защитой от гиперзвуковых вооружений стоило заняться 5-10 лет назад.

В марте в ходе послания к Федеральному Собранию Путин рассказал о создании гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал». В том же месяце на слущаниях в сенате Хайтен заявил, что США неспособны защитить себя от вооружения данного типа. «У нас нет никакой защиты, которая могла бы противостоять применению такого оружия против нас», — подчеркнул он.

В апреле стало известно, что Пентагон и компания Lockheed Martin заключили контракт о создании прототипа гиперзвуковой ракеты. Стоимость сделки составила $928 млн, а саму разработку должны представить к 2023 году.