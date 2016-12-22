ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,29 62,76 EUR Нал. 74,48 72,79 USD Бирж. 63,49 -0,25 EUR Бирж. 73,65 +0,03 USD ЦБ. 63,54 +0,04 EUR ЦБ. 73,56 +0,15 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6723,80 -136,10 IMOEX 2312,19 +0,54% RTSI 1147,16 +0,75% Brent 74,31 +0,42% DJIA 25627,82 +0,49% Nasdaq 7883,66 +0,31%
В Пентагоне назвали неоспоримой защиту от гиперзвукового оружия России
Лента новостей
Фондовые рынки в плюсе: нефть подорожала из-за санкций 07 авг, 23:32, Quote Саакашвили рассказал о «первой победе Путина» после войны 2008 года 07 авг, 23:23, Политика Звезда фильмов «Такси» опроверг получение травмы в драке в Москве 07 авг, 23:18, Общество Испанский истребитель по ошибке запустил над Эстонией боевую ракету 07 авг, 23:15, Политика Мать Сергея Скрипаля решила приехать в Великобританию для встречи с сыном 07 авг, 23:02, Политика Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 07 авг, 22:50, РБК Стиль и ASUS Мэй осудила Бориса Джонсона за замечания в адрес женщин-мусульманок 07 авг, 22:46, Политика «Роснефть» назвала текущую цену на акции признаком своей недооцененности 07 авг, 22:39, Финансы Пользователи сообщили о сбое в работе Google 07 авг, 22:19, Технологии и медиа Священники РПЦ рассказали о проблемах с греческими визами 07 авг, 22:06, Общество Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 07 авг, 21:53, Партнерский материал Переселенцам из стран со «сменой режима» упростят выдачу паспорта России 07 авг, 21:52, Политика Марадона призвал считать его кандидатом на пост тренера сборной Аргентины 07 авг, 21:51, Спорт Президент Эквадора назвал условие выхода Ассанжа из посольства в Лондоне 07 авг, 21:46, Политика В Твери возбудили дело об экстремизме за репосты «ВКонтакте» 07 авг, 21:35, Общество Психически больной мужчина атаковал на машине консульство России на Кипре 07 авг, 21:18, Общество ЦИК получила третью заявку на референдум о пенсионном возрасте 07 авг, 21:18, Политика Машина для Маяковского: как поэт выбрал первый автомобиль 07 авг, 21:08, РБК и Renault Маск допустил вывод Tesla с биржи при $420 за акцию 07 авг, 21:06, Технологии и медиа В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензин 07 авг, 20:55, Экономика Тренер «Спартака» не считает клуб фаворитом в матче Лиги чемпионов 07 авг, 20:50, Спорт Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 07 авг, 20:48, РБК и Сбербанк Юлия Ефимова выиграла вторую золотую медаль на чемпионате Европы 07 авг, 20:47, Спорт В Белоруссии разрешили онлайн-казино 07 авг, 20:46, Общество Власти Западного Голливуда призвали убрать звезду Трампа с «Аллеи славы» 07 авг, 20:28, Общество UC Rusal в июле снизила экспорт по железной дороге на 10% 07 авг, 20:25, Бизнес В Москве столкнулись легковушка и пассажирский автобус 07 авг, 20:13, Общество Россия с партнерами подготовит ответ на импортные пошлины Трампа 07 авг, 19:50, Бизнес
В Пентагоне назвали неоспоримой защиту от гиперзвукового оружия России
Политика, 07 авг, 23:52
0
В Пентагоне назвали неоспоримой защиту от гиперзвукового оружия России

Способность США к защите от стратегических ракет осталась неоспоримой несмотря на представленное в марте президентом России Владимиром Путиным гиперзвуковое оружие, заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил США, генерал Джон Хайтен на конференции по ракетной и космической обороне в Хантсвилле, передает CNBC.

«Он [Владимир Путин] все еще не может убрать 400 пусковых площадок для ракет по всей стране, он все равно ничего не может с этим поделать, поэтому наша способность сдерживания остается несомненной, безоговорочной, способной доминировать и регировать на любую угрозу», — сказал генерал. «Мы являемся доминирующей военной державой на планете в каждой области, и все это понимают», — добавил он.

По его словам, Россию и Китай нельзя назвать «друзьями» США, поскольку они занимаются созданием оружия, которое способно уничтожить Соединенные Штаты. Хайтен добавил, что работой над защитой от гиперзвуковых вооружений стоило заняться 5-10 лет назад.

Демонстрация силы: что показал Путин Федеральному собранию Еще 33 фото
Фотогалерея

В марте в ходе послания к Федеральному Собранию Путин рассказал о создании гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал». В том же месяце на слущаниях в сенате Хайтен заявил, что США неспособны защитить себя от вооружения данного типа. «У нас нет никакой защиты, которая могла бы противостоять применению такого оружия против нас», — подчеркнул он.

Минобороны показало видео пуска гиперзвуковых ракет «Авангард» и «Кинжал»
Политика

В апреле стало известно, что Пентагон и компания Lockheed Martin заключили контракт о создании прототипа гиперзвуковой ракеты. Стоимость сделки составила $928 млн, а саму разработку должны представить к 2023 году.

Теги: Пентагон , гиперзвуковая ракета
Главное
Маск допустил вывод Tesla с биржи при $420 за акцию Технологии и медиа
Материалы по теме
Утечка данных о российском гиперзвуковом оружии. Главное Политика
ФСБ обнаружила утечку данных о российском гиперзвуковом оружии на Запад Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter