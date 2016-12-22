Сколько за прошлый год заработали российские депутаты и чиновники

Владимир Путин вдвое обогнал Дмитрия Медведева по доходам, Александр Хлопонин задекларировал миллиарды, а Дмитрий Песков с Алексеем Громовым купили снегоболотоходы. РБК проанализировал сведения о декларациях чиновников и депутатов

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Путин богаче Медведева

Доход Владимира Путина в 2017 году составил 18,7 млн руб. против 8,85 млн руб. годом ранее. Из сведений о декларации президента, опубликованной в пятницу, 13 апреля на кремлевском сайте, исчезло упоминание о принадлежащем ему земельном участке.

В собственности у президента по-прежнему находятся квартира ​​ (77 кв. м) и гараж (18 кв. м), а также квартира в пользовании площадью 153,7 кв. м и гаражное место (18 кв. м). Путин владеет двумя автомобилями ГАЗ М21, «Нивой» и прицепом «Скиф». В то же время из декларации Путина пропал земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Судя по опубликованному Белым домом документу, премьер-министр Дмитрий Медведев в 2017 году заработал вдвое меньше Путина — 8,6 млн руб. (на 21,6 тыс. руб. меньше, чем в 2016-м). Медведев как и его жена все так же владеет квартирой площадью 367,8 кв м. На условиях аренды сроком 49 лет премьер владеет земельным участком в 47 соток. В его распоряжении остаются ГАЗ-20 «Победа» 1948 года выпуска и ГАЗ-21 «Волга» 1962 года выпуска, а супруга владеет Volkswagen Golf 1999 года выпуска. Еще Медведевой принадлежат два машиноместа (как и в прошлом году, никакого дохода у нее нет).

Вайно опередил Кириенко

Глава администрации президента Антон Вайно лидирует среди кремлевских чиновников по уровню доходов за 2017 год. Его доход за 2017 год составил 255,8 млн. руб. В 2016 году Вайно заработал 9,6 млн. руб., то есть его доход вырос 26,6 раз. Чиновник приобрел два земельных участка за счет продажи дома и другого участка. Супруга Вайно заработала в прошлом году 5,7 млн. руб.

Антон Вайно (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил «РИА Новости» увеличение дохода главы государства и руководителя его администрации продажей недвижимости. Согласно выписке из ЕГРН, полный тезка Антона Вайно продал 0,28 га в элитном поселке Пирогово в Подмосковье.

На втором месте по доходам среди кремлевских чиновников — помощник президента Николай Цуканов с доходом в 41,2 млн руб. (в 2016-м он заработал 4,4 млн руб.). У него имеются два участка, дом, квартира, металлическое ограждение и трансформаторная подстанция. Супруга помощника президента задекларировала доход в 17,7 млн руб. Она обладатель большого перечня недвижимости: участок в 2,5 га, трансформаторная подстанция, три склада, КПП, котельная, проходные пункты, насосная, транспортный участок, два производственных здания, здание заводоуправления, производственный цех, здание производственно-бытового корпуса. В ее автопарке автомобили Mercedes-Benz GL350, Mercedes-Benz Sprinter и мотоцикл Harley-Davidson. У нее в пользовании жилой дом, два земельных участка, гараж, служебное помещение и квартира.

На третьем месте по доходам — секретарь Совбеза Николай Патрушев с 33,58 млн руб. В его собственности участок, дом и квартира, а супруга чиновника заработала в 2017 году всего 323,1 тыс. руб.

Доход первого замглавы администрации президента Алексея Громова, курирующего информполитику, составил 9,3 млн руб., его жены — 374,4 тыс. руб. В пользовании у семьи две квартиры, также чиновник приобрел снегоболотоход ​Can-am defender xt 1000 efi и сохранил мотовездеход.

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, курирующий внутриполитический блок, за 2017 год заработал 33,3 млн руб. Это существенно меньше, чем в позапрошлом году (85,5 млн), когда основная часть дохода Кириенко пришлась на заработок в «Росатоме», который он возглавлял до осени 2016 года — тогда он был самым богатым кремлевским сотрудником. Жена Кириенко заработала в 2017 году 25 тыс. 44 руб. В 2016 году ее доход составлял 353,2 тыс. руб. Чиновник владеет участком в 0,7 га, домом с хозпостройками, спортивно-оздоровительным блоком. В пользовании у чиновника и его дочери — лесной участок. На двоих с женой у Кириенко в пользовании квартира.

Доход пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова за 2017 год составил 14,3 млн руб. (12,8 млн — в 2016 году), а его супруги Татьяны Навки — 200,4 млн руб. В собственности у семьи семь квартир (одна из них, принадлежащая Навке, — в США), по два дома и участка. Toyota Land Cruiser 200 Песков поменял на Mercedes-Benz V250, и, как и Громов, приобрел снегоболотоход Can-am. Навка сменила Mercedes-Benz ML63 AMG на Mercedes-Benz GLE63. У нее сохранились Mercedes-Benz CL63 AMG, Lexus RX350 и мотовездеход Yamaha.

Доход отвечающего в том числе за украинское направление помощника президента Владислава Суркова составил 8,6 млн руб., его жены — 1,3 млн. В собственности у супруги чиновника шесть земельных участков общей площадью 4,9 га, два дома и Mercedes-Benz V 250 d (та же модель есть и у мужа).

Миллиардер в Белом доме

Самым богатым чиновником правительства оказался вице-премьер Александр Хлопонин (2,9 млрд руб. за 2017 год). Его заработок превысил заработок всех остальных членов правительства вместе взятых (чуть менее 1,7 млрд руб.) в 1,7 раза, и оказался в 340 выше доходов премьер-министра. Годом ранее Хлопонин декларировал доход в 293 раза ниже — 9,9 млн руб.

Александр Хлопонин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Пресс-секретарь Александра Хлопонина объяснила рост доходов продажей зарубежной недвижимости. В прошлой декларации Хлопонина был жилой дом (818 кв. м) и земельный участок (8,2 тыс. кв. м) в Италии (в совместной собственности с супругой). Год назад самым богатым министром был глава Минкавказа Лев Кузнецов с доходом в 582,1 млн руб.

Второй по величине заработок по итогам 2017 года получил министр сельского хозяйства Александр Ткачев (548,2 млн руб., у супруги — 38,2 млн руб.). В 2016 году он получил в 97 раз меньше — 5,6 млн руб. или последнее место среди всех министров. Пресс-служба Минсельхоза объяснила РБК разницу в доходе «выплатой дивидендов по ценным бумагам, полученным в 2017 году в дар от матери в связи с ее болезнью».

На третьем месте по размеру доходов в правительстве находится вице-премьер Юрий Трутнев, куратор Дальнего Востока (доход 377,3 млн руб., у супруги — 0,9 млн руб.). В то же время Трутнев показал наибольший доход среди полпредов.

Меньше всех в правительстве заработал министр природных ресурсов Сергей Донской (5,3 млн руб.).

Думские бизнесмены

Самым состоятельным в Госдуме стал депутат от «Единой России» Григорий Аникеев (4,3 млрд руб., что на 3,8 млрд больше чем за предыдущий год).

Григорий Аникеев (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Год назад лидером по доходам стал депутат от «Единой России» Андрей Палкин (678,5 млн руб. за 2016 год). В новой декларации он указал всего 50,2 млн руб., а супруга — 368 тыс. руб. В феврале 2017 года Палкин подал в архангельский Арбитражный суд заявление о банкротстве.

Второе место в списке самых богатых депутатов сохранил за собой единоросс Николай Борцов (1,1 млрд против против 604,7 млн руб. в 2016-м). Единоросс Леонид Симановский занял третье место с доходом 734,4 млн руб. (в прошлом году — 377,2 млн руб.). Четвертое место занял фигурант последнего санкционного списка США​ единоросс Андрей Скоч (262,2 млн руб.). Пятое место по уровню дохода за 2017 год занял коммунист Владимир Блоцкий (200,1 млн руб.).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин задекларировал за 2017 год доход в 51,4 млн руб против 62,1 млн руб. в 2016-м. Его супруга в декларации по-прежнему не указана.

Самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода за 2017 год стал лидер КПРФ Геннадий Зюганов (6,3 млн), лидер «Единой России» Сергей Неверов указал в декларации доход в 4,7 млн руб. председатель «Справедливой России» Сергей Миронов — 4,5 млн руб., а глава ЛДПР Владимир Жириновский — 5,4 млн руб.

Рекорд Керимова

Судя по сенатским декларациям, больше всего за 2017 год заработал депутат верхней палаты от Дагестана Сулейман Керимов, которого французские власти подозревают в уклонении от уплаты налогов. С 2016 года его доходы увеличились в 229 раз — до 2,7 млрд руб. Его жена показала доход в 3,6 млн руб., 1/3 квартиры и еще две квартиры у семьи в пользовании. За прошлый год Керимов купил Mercedes Benz S600 Maybach (в 2016 они с женой владели двумя автомобилями Mercedes Benz S600 и двумя BMW 760Li).

Сулейман Керимов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Второе место по уровню доходов занял прошлогодний лидер рейтинга — сенатор от Камчатки, совладелец «Океанрыбфлота» Валерий Пономарев (1,8 млрд руб., у жены — 48,4 млн руб.). В 2016-м он заработал 2,6 млрд руб., (у супруги — 32,7 млн руб.). Сенатору принадлежат три квартиры общей площадью 505 кв. м, четыре автостоянки, три нежилых помещения, а также Bentley Arnage, Ferrari, ГАЗ-21 и Bentely Bentayga W12.

На третьем месте — сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков (564,5 млн руб. дохода в 2017 году, 2016 году — 318 млн руб.). Бабаков и его жена не владеют жилплощадью, у них в пользовании находится одна квартира. В 2013 году сенатор стал фигурантом расследования Алексея Навального, который нашел у него поместье во Франции. Оппозиционер назвал Бабакова «самым бедным депутатом» (в 2011 году он по декларации заработал всего 1,9 млн руб.).

Четвертое место занял представитель Камчатки Борис Невзоров (337,7 млн руб., у жены — 71,8 млн руб.). Годом ранее доход сенатора составил 173,7 млн руб. Семья сенатора владеет двумя земельными участками, тремя домами, квартирой, гаражом, двумя машино-местами, вспомогательными помещениями с баней, котельной и гаражом и двумя автомобилями — Porsche Cayenne и Bentely Bentayga W12.

Пятое место занял ставший сенатором осенью 2017 года представитель Карелии Игорь Зубарев с 219 млн руб. дохода. Судя по декларации, он не женат, но владеет четырьмя участками, тремя домами и тремя квартирами, гаражом, ветроэнергетической установкой, складом, сетями освещения, сооружением водного транспорта, сооружением электроэнергетики. Еще пять земельных участков и квартира у Зубарева в пользовании.

Самым бедным среди сенаторов оказался ставший заместителем главы Совфеда в 2017 году Андрей Турчак — секретарь генсовета партии «Единая Россия». За прошлый год он заработал всего 2,1 млн руб., что выше его доходов на посту губернатора Псковской области (1,3- млн руб. за 2016 год). Его жена задекларировала 33,1 млн руб. Супруги владеют участком для подсобного хозяйства, тремя квартирами и домом в пользовании.

Доходы председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко почти не изменились (более 23 млн руб).

Рейтинг жен

Из жен сотрудников администрации президента больше всех заработала Татьяна Навка, супруга Дмитрия Пескова (200,3 млн руб. против 120,8 млн руб. годом ранее).

Татьяна Навка (Фото: Сергей Виноградов / ТАСС)

На втором месте супруга старшего референта президента Ярослава Шабанова (33,8 млн.) с тремя земельными участками, четырьмя квартирами и Subaru Forester IV. Третье место по уровню доходов заняла жена спецпредставителя президента по торгово-экономическим отношениям с Украиной Дмитрия Ливанова (23,4 млн руб. дохода, доли участка в России и дома в Испании, Volkswagen Multivan). У нее в пользовании одна квартира и место стоянки для водного транспорта в Испании.

Самый незначительный доход указала жена первого замглавы администрации президента, куратора внутриполитического блока Сергея Кириенко Мария Кириенко — 25 тыс. руб.

В правительстве наибольший доход за 2017 год задекларировала Ольга Шувалова, супруга первого вице-премьера (доход по итогам 2017 года достиг приблизился к 90 млн руб.). Совместно с супругом она владеет тремя квартирами, а также арендует квартиру в Великобритании площадью 483 кв.м, дом в Австрии (1480 кв.м) и в России (4174 кв.м). В собственности четы Шуваловых три автомобиля: Jaguar XJ8, ВАЗ 2101, ЗИЛ 41047. Суммарный доход Игоря и Ольги Шуваловых вырос в сравнении с 2016 годом на 35,7% и составил 180,5 млн руб. Ольга Шувалова задекларировала самый высокий доход среди жен членов правительства и в 2016 году.

На втором месте по размеру годового дохода среди жен членов правительства — супруга главы Минстроя Елена Налимова, заработавшая в 2017 году 73 млн руб. (в 2016 году — 51 млн руб.). У нее есть три квартиры в России и два земельных участка (3500 и 1500 кв.м) в безвозмездном пользовании, а также дача (1105 кв. м) и Range Rover. На третьем месте Светлана Никифорова, жена главы Минкомсвязи Николая Никифорова (63 млн руб). У нее имеются две квартиры, еще одна общая с мужем квартира и арендованное здание площадью 247 кв.​м. В автопарке у супруги министра Audi Q5 и электромобиль TeslaХ.

В думе самая богатая жена нашлась у депутата от КПРФ Александра Некрасова (при его доходе в 29,9 млн руб. у супруги заработок 2,3 млрд руб., несколько квартир, участков и жилых помещений). Некрасов владеет долей в крупном строительном холдинге «Лидер Групп». Среди жен сенаторов больше всего получает супруга Валерия Гаевского (308 млн руб.).