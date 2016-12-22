Доход Медведева за год сократился на 21 тыс. руб.

В 2017 году премьер Дмитрий Медведев заработал 8,565 млн руб., что меньше, чем в 2016 году. Уменьшение доходов премьера в правительстве связали с уменьшением суммы, получаемой от процентов по вкладам

Дмитрий Медведев (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Правительство России опубликовало декларацию о доходах премьер-министра за 2017 год. По сравнению с 2016 годом его доход почти не изменился, снизившись на 21 тыс. руб.

В 2017 году премьер-министр заработал 8,565 млн руб. В 2016 году его доходы составляли 8,586 млн руб. Также в собственности у Медведева, как и в 2016 году, находится квартира площадью 367,8 кв. м, а также автомобили ГАЗ-20 «Победа» и ГАЗ-21 «Волга». Остается у него в аренде и земельный участок площадью 4,7 тыс. кв. м. Супруга Медведева Светлана в 2017 году не заработала ничего. Однако в ее собственности находится легковой автомобиль Volkswagen Golf и два машиноместа. Также она безвозмездно пользуется квартирой, принадлежащей супругу. Отсутствие дохода Светлана Медведева декларировала и в 2016 году.

«Помимо основного дохода — заработной платы, сведения о доходах, представленные в таблице, всегда включают сумму процентов от банковских вкладов. Некоторое снижение общей суммы годового дохода Медведева в 2017 году по сравнению с 2016 годом связано с уменьшением дохода от процентов по банковским вкладам», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление аппарата правительства.

13 апреля декларации о доходах подали члены российского правительства, аппарата президента и парламента. Доход Владимира Путина за год возрос в два раза, составив 18,7 млн руб. Также у него остались в собственности два автомобиля «ГАЗ-М-21», «Нива» и прицеп «Скиф». При этом из декларации президента за 2017 год исчез земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м.