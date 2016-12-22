Хлопонин заработал почти в два раза больше остальных членов правительства

Вице-премьер Александр Хлопонин в 2017 году заработал почти в 300 раз больше, чем годом ранее. Сумма превышает доходы всех остальных членов правительства, вместе взятых

Александр Хлопонин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Вице-премьер Александр Хлопонин по итогам 2017 года заработал 2,9 млрд руб., следует из сведений о доходах и имуществе членов правительства, опубликованных в пятницу. Годом ранее Хлопонин декларировал существенно более низкий доход — 9,9 млн руб. Таким образом, за прошлый год чиновник заработал в 293 раза больше, чем за 2016 год.

Доход Александра Хлопонина превысил доход всех остальных членов правительства, вместе взятых, (чуть менее 1,7 млрд руб.) в 1,7 раза. По словам пресс-секретаря Александра Хлопонина Натальи Платоновой, рост доходов вице-премьера связан с продажей им своей зарубежной недвижимости. «В 2016 году в его декларации была указана зарубежная недвижимость, которой у него в этом году больше нет», — уточнила она. В прошлой декларации Хлопонина, в частности, был жилой дом (818 кв. м) и земельный участок (8,2 тыс. кв. м) в Италии (в совместной собственности с супругой), в отчете о доходах за 2017 год этой недвижимости уже нет.

В собственности у Хлопонина и его супруги остались два дома (площадью 2,9 тыс кв. м и 677 кв м.), 11 земельных участков общей площадью 29 тыс. кв. м, квартира (132,9 кв. м), административное здание (1,6 тыс кв. м), нежилое здание (432 кв. м) и бассейн (350 кв м). Вся недвижимость находится в России, следует из декларации. Также семейная пара владеет четырьмя автомобилями — Mercedes Benz CL65AMG, Bentley Arnage R, Daimler, Mercedes Benz S500 4 Matic, говорится в документе.

В правительстве Хлопонин курирует вопросы охраны природы, лесопромышленного комплекса, алкогольного рынка, экологии и пожарной безопасности.

Второй по величине заработок по итогам 2017 года получил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. По итогам прошедшего года он заработал 548,2 млн руб., его супруга — 38,2 млн руб. В 2016 году глава Минсельхоза задекларировал доход в размере 5,6 млн руб., таким образом, за год его доходы выросли в 97 раз. Этот доход «возник в связи с выплатой дивидендов по ценным бумагам, полученным в 2017 году в дар от матери в связи с ее болезнью», объяснила РБК пресс-служба Минсельхоза, подчеркнув, что бумаги переданы в доверительное управление в соответствии с законом.

Глава Минсельхоза владеет тремя земельными участками (общая площадь 4,6 тыс кв. м), жилым домом (903 кв. м), а также нежилым зданием (324 кв. м) и гостевым домом (435 кв. м). Автомобилей у Александра Хлопонина и его супруги нет.

На третьем месте по размеру доходов в правительстве находится вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие Дальнего Востока. В 2017 году его доход превысил 377 млн руб., супруга зампреда правительства заработала 0,9 млн руб. По итогам 2016 года Трутнев также был в лидерах по размеру заработка — его доход составил 357 млн руб. Таким образом, в 2017 году доход вице-премьера увеличился на 20 млн руб.

У вице-премьера Трутнева в совместном владении с супругой находится земельный участок (3,7 тыс. кв. м) и два жилых дома (345 кв. м и 171 кв. м), а также доля в нежилом помещении (1,9 тыс кв. м). Пара владеет четырьмя автомобилями (BMW Х6 М50D, Porsche Cayenne Turbo, Mercedes Benz ML 350 4 Matic, Nissan Patro) и квадроциклом ATV Polaris.

Председатель правительства Дмитрий Медведев за прошлый год задекларировал доход 8,6 млн руб. (на 21 тыс. руб. меньше 2016 года). В собственности у премьера, как и годом ранее, находится квартира площадью 367,8 кв. м, а также автомобили ГАЗ-20 «Победа» и ГАЗ-21 «Волга». Глава кабмина по-прежнему арендует земельный участок площадью 4,7 тыс. кв. м. Светлана Медведева, супруга премьера, в 2017 году ничего не заработала, но у нее есть легковой автомобиль Volkswagen Golf и два машиноместа.

Глава Минпромторга Денис Мантуров задекларировал доход 213,6 млн руб. (на 84 млн руб. больше, чем в 2016 году). Значительно — на 340 млн руб. — сократился доход Михаила Абызова: за 2017 год он заработал 181 млн руб. Также сократились доходы главы Минфина Антона Силуанова: по итогам 2017 года он получил доход 25 млн против 95,4 млн руб. годом ранее. Первый вице-премьер Игорь Шувалов за прошлый год заработал 91,3 млн руб. (на 19,5 млн руб. больше, чем в 2016 году).

Меньше всех в правительстве заработал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской: по итогам 2017 года он задекларировал 5,3 млн руб., его супруга за этот же период получила доход чуть более 0,4 млн руб. По итогам 2016 года глава Минприроды заработал 5,7 млн руб., таким образом, его доход сократился на 0,4 ​​млн руб. В прошлом году на последнем месте по доходам среди членов правительства находился Александр Ткачев с 5,6 млн руб. Сергей Донской, согласно декларации, владеет двумя квартирами (147 кв. м и 59 кв. м), а в семье министра нет ни одного автомобиля.