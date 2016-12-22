Самой богатой из жен кремлевских чиновников стала Навка

Из супруг представителей Кремля больше всех заработала жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка — 200,3 млн руб. Самый скромный доход указала жена первого замглавы администрации Сергея Кириенко — 25 тыс. руб.

Татьяна Навка (Фото: Georg Wenzel / face to face / Global Look Press)

В пятницу, 13 апреля, администрация президента опубликовала ежегодные декларации об имуществе и доходах представителей Кремля. Больше всех из супруг сотрудников администрации президента за 2017 год заработала Татьяна Навка, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, следует из опубликованных данных.

Доход Татьяны Навки составил 200,3 млн руб. Годом ранее она заработала 120,8 млн руб. В ее владении три автомобиля — Mercedes-Benz CL 63 AMG, Mercedes-Benz GLE 63, Lexus RX 350 и мотовездеход Yamaha. Также она владеет двумя земельными участками общей площадью чуть меньше 1 га, двумя домами, четырьмя квартирами (их общая площадь — 493,6 кв. м, одна из них в США) и одним машино-местом.

На втором месте по уровню доходов среди супругов сотрудников Кремля — жена старшего референта президента Ярослава Шабанова. Ее доход почти в шесть раз меньше дохода Навки за прошлый год: она заработала 33,8 млн. Супруга Шабанова владеет тремя земельными участками (общая площадь — 0,3 га), четырьмя квартирами и автомобилем Subaru Forester IV. Третье место по уровню доходов заняла жена спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной Дмитрия Ливанова, которая задекларировала 23,4 млн руб. дохода, 1/5 доли земельного участка в России и 1/4 доли жилого дома в Испании, автомобиль Volkswagen Multivan. Еще одна квартира и место для стоянки водного транспорта в Испании находятся у нее в пользовании.

На четвертом месте по уровню дохода — жена помощника президента по вопросам местного самоуправления Николая Цуканова. Ее доход за 2017 год составил 17,6 млн руб. Она также владеет земельным участком площадью 2,5 га, трансформаторной подстанцией, тремя складами, КПП, котельной, проходным пунктом, насосной, транспортным участком, двумя производственными зданиями, зданием заводоуправления, производственным цехом, зданием производственно-бытового корпуса, автомобилями Mercedes-Benz GL350, Mercedes-Benz Sprinter

и мотоциклом Harley-Davidson. Еще жилой дом, два земельных участка, гараж, служебное помещение и квартира находятся у нее в пользовании. На пятом месте по уровню доходов за 2017 год — жена начальника управления президента по общественным связям и коммуникациям Александра Смирнова с 14,3 млн руб. Она также владеет земельным участком, жилым домом и тремя квартирами (одна из них принадлежит ей на одну вторую). Еще одна квартира находится у нее в пользовании.

Самый маленький доход указала жена первого замглавы администрации президента, куратора внутриполитического блока Сергея Кириенко Мария Кириенко — 25 тыс. руб. Судя по декларации, она не владеет недвижимостью и землей, но у нее в пользовании есть жилой дом с хозяйственными постройками, земельный участок, жилое строение, спортивно-оздоровительный блок, квартира, лесной участок, хозяйственная постройка и машино-место.