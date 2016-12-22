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Супруга Игоря Шувалова стала самой богатой женой в правительстве
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Супруга Игоря Шувалова стала самой богатой женой в правительстве
Экономика, 21:37
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Супруга Игоря Шувалова стала самой богатой женой в правительстве
Супруга первого вице-премьера Игоря Шувалов Ольга Шувалова стала самой богатой женой среди жен членов правительства. Ее доход по итогам 2017 года приблизился к 90 млн руб.
Ольга Шувалова (Фото: avoka.do)

Доход жены первого вице-премьера Ольги Шуваловой по итогам 2017 года вырос на 28 млн руб. и составил 89 млн руб., следует из сведений о доходах и имуществе членов правительства, опубликованных в пятницу, 13 апреля. Совместно с супругом она владеет тремя квартирами площадью 108, 74 и 116 кв. м, а также арендует квартиру в Великобритании площадью 483 кв. м, дом в Австрии (1480 кв. м) и дом в России (4174 кв. м). Кроме того, в собственности четы Шуваловых три автомобиля: Jaguar XJ8, ВАЗ-2101, ЗИЛ-41047. Суммарный доход Игоря и Ольги Шуваловых вырос в сравнении с 2016 годом на 35,7% и составил 180,5 млн руб. Ольга Шувалова задекларировала самый высокий доход среди супругов кабинета министров и в 2016 году.

На втором месте по размеру годового дохода среди жен министров — супруга главы Минстроя Михаила Меня Елена Налимова, заработавшая в 2017 году 73 млн руб. (в 2016 году — 51 млн руб.). Налимова владеет тремя квартирами в России площадью 50, 56 и 114 кв. м. В ее безвозмездном пользовании числятся два земельных участка (3500 и 1500 кв. м), а также дача (1105 кв. м). Кроме того, супруга главы Минстроя владеет автомобилем Range Rover. Совместный доход Михаила Меня и Елены Налимовой по итогам прошлого года равен 84,2 млн руб. (+33% к 2016 году).

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На третьем месте — Светлана Никифорова, жена министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова. По итогам 2017 года она задекларировала доход 63 млн руб., что на 14 млн руб. больше, чем в 2016 году. Супруга главы Минкомсвязи владеет квартирами площадью 44 кв. м в индивидуальной собственности и 296 кв. м — в совместной собственности, а также половиной квартиры площадью 139 кв. м (вторая половина — у Николая Никифорова). Светлана Никифорова арендует здание площадью 247 кв. м. В ее собственности два автомобиля — Ауди Q5 и TeslaХ. Чета Никифоровых заработала в 2017 году 68,8 млн руб., что на 26,5% превышает их суммарный доход в 2016 году.

На четвертом месте с доходом 52,4 млн руб. супруга Аркадия Дворковича Зумруд Рустамова, на пятом — Ольга Ткачева, жена министра сельского хозяйства Александра Ткачева (38,2 млн руб.). Светлана Медведева, супруга премьер-министра Дмитрия Медведева, за прошлый год ничего не заработала, как и жена Александра Галушки, министра по развитию Дальнего Востока

Авторы: Юлия Старостина, Дада Линделл, Софья Савина.
Теги: Правительство , декларации о доходах
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