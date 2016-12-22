Кремль объяснил увеличение дохода Путина в 2017 году почти на 10 млн руб.

Увеличение доходов президента России Владимира Путина в 2017 году почти на 10 млн руб. произошло из-за того, что он продал объект недвижимости. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По этой же причине выросли доходы главы администрации президента Антона Вайно в 26,6 раза, до 255,8 млн руб., пояснил он. «Оба продали объекты недвижимости», — сказал он.

Доход Путина в 2016 году составил 8,9 млн, а Вайно — 9,6 млн руб.

На сайте Кремля 13 апреля была опубликована декларация Путина, из которой следует, что он заработал 18 млн 728 тыс. 268 руб. В собственности у главы государства значится квартира площадью 77 кв. м, а также гараж. Кроме того, у него в пользовании есть квартира (153,7 кв. м) и гаражное место. Вся недвижимость находится в России. В собственности у Путина также находятся автомобили ГАЗ М21, «Нива» и прицеп «Скиф». При этом указанный в декларации о доходах президента за 2016 год земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м. в новой декларации отсутствует.

В свою очередь Антон Вайно по итогам 2017 года стал самым богатым чиновником Кремля с доходом 255,8 млн руб. Доход главы администрации президента оказался в 14 раз выше, чем у Путина.