Доходы Сулеймана Керимова выросли в 230 раз

Доходы сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова в 2017 году составили 2,758 млрд руб. — это в 230 раз больше, чем в 2016 году, следует из декларации о доходах, опубликованной Советом Федерации в пятницу, 13 апреля.
Доход супруги Керимова в 2017 году сократился с 3,9 млн годом ранее до 3,6 млн руб.
Недвижимое имущество семьи сенатора не изменилось. Супруге принадлежит треть квартиры площадью 53,5 кв. м. У самого Керимова только одна квартира в пользовании площадью 37,8 кв. м. У несовершеннолетнего ребенка в пользовании квартира площадью 53,5 кв. м.
Автопарк супругов пополнился одним автомобилем Mercedes-Benz Mercedes-Maybach S 600, который записан на Керимова.
Остальные четыре автомобиля в декларации Керимов уже указывал в 2016 году. Это два BMW M760Li (записаны на супругу) и два Mercedes-Benz S600 (по одному на Керимова и его жену). Связаться с представителем Керимова в пятницу вечером не удалось.
В конце прошлого года Керимова задержали в Ницце. Французский суд предъявил ему обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Сейчас он находится во Франции под подпиской о невыезде.
Сенатор-миллиардер
Сулейман Керимов родился 12 марта 1966 года в Дербенте (Дагестан). В 1983 году он поступил на строительный факультет Дагестанского политехнического института, в 1986-м перевелся на экономический факультет Дагестанского государственного университета.
По информации благотворительной организации Suleyman Kerimov Foundation, Керимов начал трудовую деятельность на махачкалинском заводе «Эльтав», где в 1989–1995 годах занимал должность экономиста. В 1995–1997 годах он работал заместителем генерального директора «Союз-Финанс» в Москве. В 1997–1999 годах — в АКБ «Международный финансовый клуб», который покинул, когда был избран в Госдуму. В 2000–2007 годах был депутатом третьего и четвертого созывов от ЛДПР и «Единой России». В 2007 году Керимов учредил фонд Suleyman Kerimov Foundation, основной целью которого стала поддержка и финансирование деятельности, направленной на улучшение жизни молодежи в России и мире.
В 2008 году Керимов стал членом Совета Федерации от Дагестана. Срок его полномочий истекает в сентябре 2021 года. В марте 2017 года сенатор получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Миллиардер контролирует инвестиционный холдинг «Нафта Москва», его сыну Саиду принадлежит контрольный пакет крупнейшей золотодобывающей компании в России «Полюс» и международный аэропорт Махачкалы. В рейтинге богатейших предпринимателей России, опубликованном журналом Forbes в апреле 2017 года, сенатор занял 21-е место с состоянием $6,3 млрд.