Доходы Сулеймана Керимова выросли в 230 раз

Сенатор Сулейман Керимов, которого Франция обвиняет в уклонении от уплаты налогов, задекларировал по итогам 2017 года доход в размере 2,76 млрд руб. — в 230 раз больше, чем годом ранее. Керимов также обзавелся Mercedes Maybach

Сулейман Керимов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Доходы сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова в 2017 году составили 2,758 млрд руб. — это в 230 раз больше, чем в 2016 году, следует из декларации о доходах, опубликованной Советом Федерации в пятницу, 13 апреля.

Доход супруги Керимова в 2017 году сократился с 3,9 млн годом ранее до 3,6 млн руб.

Недвижимое имущество семьи сенатора не изменилось. Супруге принадлежит треть квартиры площадью 53,5 кв. м. У самого Керимова только одна квартира в пользовании площадью 37,8 кв. м. У несовершеннолетнего ребенка в пользовании квартира площадью 53,5 кв. м.

Автопарк супругов пополнился одним автомобилем Mercedes-Benz Mercedes-Maybach S 600, который записан на Керимова.

Остальные четыре автомобиля в декларации Керимов уже указывал в 2016 году. Это два BMW M760Li (записаны на супругу) и два Mercedes-Benz S600 (по одному на Керимова и его жену). Связаться с представителем Керимова в пятницу вечером не удалось.

В конце прошлого года Керимова задержали в Ницце. Французский суд предъявил ему обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Сейчас он находится во Франции под подпиской о невыезде.