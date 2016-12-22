Доход главы администрации президента вырос в 26 раз за год

Самым богатым чиновником Кремля в прошлом году стал глава администрации президента Антон Вайно. Его доход вырос в 26,6 раз

Антон Вайно (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава администрации президента Антон Вайно стал самым богатым чиновником Кремля по итогам 2017 года. Его доход за год составил 255,8 млн руб. Это следует из деклараций о доходах сотрудников администрации президента, опубликованных на официальном сайте Кремля в пятницу, 13 апреля.

По сравнению с 2016 годом, когда Вайно заработал 9,6 млн руб., его доход вырос 26,6 раз. В 2016 году самым богатым сотрудником Кремля был первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, заработавший тогда 85,5 млн руб. В 2017 году он заработал 33,3 млн руб.

Доход Вайно за 2017 год оказался выше, чем у президента Владимира Путина, в 14 раз.

Согласно декларации, глава администрации президента произвел ряд сделок купли-продажи: приобрел два земельных участка (0,5 га и 0,6 га) за счет продажи дома и другого земельного участка.

Супруга Вайно заработала в прошлом году 5,7 млн руб.

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