«Рыбный магнат» потерял статус самого богатого сенатора России

Совладелец «Океанрыбфлота» Валерий Пономарев, ставший самым богатым сенатором в 2016 году, оказался на втором месте по уровню доходов в Совфеде. Первое место занял преследуемый французскими властями Сулейман Керимов

Валерий Пономарев (Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»)

Пятерка самых богатых и Турчак

В пятницу, 13 апреля, Совет Федерации опубликовал ежегодные декларации о доходах и имуществе сенаторов. Судя по ним, больше всего за 2017 год заработал сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, которого французские власти подозревают в уклонении от уплаты налогов. В декларации сенатора нет зарубежных участков и вилл, во владении которыми его подозревают французские правоохранительные органы.

С 2016 года доходы Керимова увеличились в 229 раз — до 2,7 млрд руб. Его жена задекларировала 3,6 млн руб. дохода, также ей, как и год назад, принадлежит 1/3 квартиры, еще две квартиры находятся у семьи в пользовании. За прошлый год вырос автопарк Керимова: судя по декларации, в 2017 году он купил Mercedes Benz S600 Maybach. Как и в 2016 году они с женой задекларировали два автомобиля Mercedes Benz S600 и два BMW 760Li.

Второе место по уровню доходов среди сенаторов занял представитель Камчатского края Валерий Пономарев. Годом ранее он был самым богатым из членов верхней палаты. Но в прошлом году он задекларировал 1,8 млрд руб. заработка, его жена — 48,4 млн руб. В 2016 году он заработал 2,6 млрд руб., его супруга — 32,7 млн руб. Сенатору также принадлежат три квартиры общей площадью 505 кв. м, четыре автостоянки (еще одной владеет его жена), три нежилых помещения и четыре автомобиля — Bentley Arnage, Ferrari F430, ГАЗ-21 и Bentely Bentayga W12. Последний он купил взамен Porsche Cayenne, которым владел в 2016 году. Согласно базе данных «Спарк», сенатор Пономарев является совладельцем «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки.

На третьем месте — сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков, задекларировавший 564,5 млн руб. дохода в 2017 году (в 2016 году он заработал 318 млн руб.). Его супруга при этом заработала всего 1,5 тыс. руб. — как и годом ранее. По данным декларации, Бабаков и его жена не владеют жилплощадью, у них в пользовании находится одна квартира площадью 69,3 кв. м. Транспортных средств у сенатора нет. До этого, в 2013 году, сенатор стал фигурантом расследования Алексея Навального, который нашел у него поместье площадью 10,9 га во Франции. Навальный назвал Бабакова, который тогда был членом Госдумы, «самым бедным депутатом»: в 2011 году он, согласно декларации, заработал всего 1,9 млн руб.

Четвертое место по уровню доходов среди сенаторов занял еще один представитель Камчатского края — Борис Невзоров. Он в прошлом году заработал 337,7 млн руб., его жена — 71,8 млн руб, Годом ранее доход сенатора составил 173,7 млн руб. Судя по декларации, семья сенатора владеет двумя земельными участками, тремя жилыми домами (один из них — одноэтажный, другой — двухэтажный), квартирой, гаражом, двумя машино-местами, вспомогательными помещениями с баней, котельной и гаражом и двумя автомобилями — Porsche Cayenne и Bentely Bentayga W12. В пользовании у супругов также находится участок под огород и земли населенных пунктов, для целей, не связанных со строительством. В 2016 году огорода и земли населенных пунктов в пользовании у Невзоровых не было, как и автомобиля Bentley, зато были два снегохода Ski-Doo Skandic BT-600.

Пятое место занял ставший сенатором осенью 2017 года представитель Карелии Игорь Зубарев с 219 млн руб. дохода. Судя по декларации, он не женат. Сенатору принадлежат четыре земельных участка (один из них — наполовину), один — для благоустройства территории, три — для застройки. Также он владеет тремя домами и тремя квартирами, гаражом, ветроэнергетической установкой, складом, сетями освещения, сооружением водного транспорта, сооружением электроэнергетики. Еще пять земельных и один водный участок, а также квартира находятся у Зубарева в пользовании.

Самым бедным среди сенаторов стал избранный заместителем председателя Совфеда в 2017 году Андрей Турчак. Он за прошлый год заработал всего 2,1 млн руб., что тем не менее больше его доходов на посту губернатора Псковской области (там он за 2016 год задекларировал 1,3 млн руб. дохода). Доход его супруги больше, она задекларировала 33,1 млн руб. Супруги владеют участком для личного подсобного хозяйства, тремя квартирами в разных долях, у них есть в пользовании жилой дом. Транспорта у семьи Турчака, судя по декларации, нет.

Среди супругов сенаторов самый большой доход задекларировала жена представителя Ставропольского края Валерия Гаевского. Она за 2017 год заработала 308,7 млн руб. На втором месте — муж сенатора от Удмуртии Любови Глебовой, первый заместитель гендиректора «Росатома» Кирилл Комаров с 97,6 млн руб. Как и годом ранее, семейная пара владеет земельным участком и домом в Германии и несколькими домами и квартирами в России. На третьем месте — жена представителя Ивановской области Валерия Васильева с 94,7 млн руб. дохода.

Руководство верхней палаты

Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2017 году немного вырос — до 23 млн руб. (годом ранее она задекларировала 22,8 млн руб. дохода). Семье Матвиенко принадлежит три земельных участка общей площадью 10,4 тыс. кв. м, жилой дом, хозяйственное помещение, дача и автомобиль Chevrolet Niva. Спикеру верхней палаты с супругом Владимиром Матвиенко принадлежат 1 и 2/3 квартиры, одно машино-место и служебная дача. Владимир Матвиенко в прошлом году получил 17,6 млн руб. дохода — немного больше, чем в 2016 году (тогда он задекларировал 17 млн руб). ​

Председатель временной комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов задекларировал 5,1 млн руб. дохода — чуть меньше, чем в 2016 году, когда он заработал 5,8 млн руб. Уменьшился и доход его супруги с 592 тыс. руб. (в 2016 году) до 227 тыс руб. (в 2017 году). Также он с супругой владеет двумя участками по 1,5 тыс. кв. м. каждый, предназначенных для индивидуального строительства, двумя садовыми участками, тремя квартирами, гаражом, автомобилем ​Volkswagen Touareg и двумя садовыми домиками.

Мать экс-кандидата в президенты Ксении Собчак Людмила Нарусова задекларировала 8,4 млн руб. дохода, два земельных участка (один из них, для размещения домов индивидуальной жилой застройки, площадью более 2,7 тыс. кв. м.), жилой дом, три квартиры (в двух из них она владеет 1/3 доли), 1/3 мансарды, подвал и находящееся в пользовании служебное помещение и автомобиль Audi A6.