В Думе сменился самый богатый депутат

Самым богатым депутатом Госдумы по итогам 2017 года стал единоросс Григорий Аникеев, увеличивший за год доход более чем на 700%. Лидер по доходам за 2016 год единоросс Андрей Палкин не вошел даже в топ-10 богатейших депутатов

Григорий Аникеев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Самым состоятельным в Госдуме стал депутат от «Единой России» Григорий Аникеев, следует из деклараций о доходах депутатов за 2017 год, обнародованных 13 апреля. Аникеев отчитался о заработке в 4,3 млрд руб. за прошедший год, что на целых 3,8 млрд руб. (на 717%) выше данных за предыдущий год. Год назад он задекларировал 527,6 млн руб., заняв третье место в нижней палате по доходам. Информация о том, есть ли у него супруга, в декларации отсутствует.

Год назад лидером по доходам стал депутат от «Единой России» Андрей Палкин. Тогда он отчитался о доходе 678,5 млн руб. за 2016 год. Его доход был вдвое ниже задекларированного годом ранее — в отчете об имуществе за 2015 год Палкин указывал почти 1,5 млрд руб. дохода.

В новой декларации Палкин указал значительно меньший доход — 50,2 млн руб. Супруга Палкина задекларировала 368 тыс. руб. В феврале 2017 года депутат подал в Арбитражный суд Архангельской области заявление о признании его банкротом. Как он объяснил тогда РБК, «банкротства никто не подразумевал, только реструктуризацию, чтобы не налететь на штрафы».

Десятка богатейших

Второе место в списке самых богатых депутатов сохранил за собой единоросс Николай Борцов, задекларировавший за 2017 год 1 млрд 142,2 млн руб. Этот год был для него на 537,5 млн руб. (на 89%) успешнее предыдущего, следует из декларации. По итогам 2016 года Борцов отчитался о 604,7 млн руб., которые он получил за год.

Единоросс Леонид Симановский поднялся в топ-10 на строчку вверх: на этот раз он занял третье место с доходом 734,4 млн руб. В прошлом году он отчитался о доходе почти вдвое меньше — 377,2 млн руб. за 2016 год.

Четвертое место занял единоросс Андрей Скоч с годовым доходом 262,2 млн руб. Скоч — фигурант последнего санкционного списка США. Год назад он занимал восьмое место с доходом 273,1 млн руб.

Пятое место по уровню дохода за 2017 год занял коммунист Владимир Блоцкий, отчитавшийся о 200,1 млн руб. В предыдущей своей декларации он указал 260,2 млн руб. дохода, став тогда девятым.

Шестое место занял единоросс Аркадий Пономарев, отчитавшийся о заработанных 169,6 млн руб. Это на 2,7 млн руб. больше, чем годом ранее.

Немногим меньше заработал за 2017 год единоросс Айрат Хайруллин. Он задекларировал 168,4 млн руб., сохранив седьмое место в десятке самых состоятельных депутатов. Годом ранее Хайруллин отчитался о доходе 280,2 млн руб.

Депутат от «Единой России» Александр Брыксин сообщил о 107,2 млн руб. дохода за 2017 год и занял восьмое место в топ-10 среди депутатов. Это почти вдвое меньше, чем в прошлый раз: тогда Брыксин в своей декларации указал доход 205,6 млн руб.

Девятое место на этот раз занял единоросс Александр Прокопьев, задекларировавший 92,7 млн руб. Это на 5,3 млн руб. меньше, чем в его декларации за 2016 год.

Замыкает десятку богатейших депутатов Госдумы справоросс Александр Ремезков с доходом 78,2 млн руб. На этот раз ему удалось заработать на 47,4 млн меньше, чем в 2016 году.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в десятку богатейших депутатов не попал: он задекларировал за 2017 год доход 51,4 млн руб. В 2016 году он заработал 62,1 млн руб. Супруга в декларации председателя Думы по-прежнему не указана.