 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский обсудил с Макроном размещение иностранных военных на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский рассказал, что обсудил с Макроном возможное размещение иностранных военных контингентов на Украине как часть гарантий безопасности. Москва предупреждала о риске прямого конфликта при появлении военных НАТО на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном его инициативу по размещению иностранных военных на территории страны. Об этом украинский президент сообщил в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что обсудил с Макроном разработку «эффективных» гарантий безопасности для Украины.

«Как одну из таких гарантий, мы обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов в Украине. Мы рассмотрели практические шаги по ее реализации, возможное расширение и вовлечение других стран в этот процесс», — написал Зеленский.

Байден назвал стоявшие перед ним задачи в первые дни конфликта на Украине
Политика

В феврале 2024 года Макрон допустил ввод войск на Украину и проведение наземной операции против России. По его словам, это возможно в случае прорыва фронта и соответствующего запроса Киева. Заявления Макрона спровоцировали широкую дискуссию на Западе. В частности, руководство НАТО объявило об отсутствии планов по отправке военного контингента Киеву. Зеленский в свою очередь исключал необходимость присутствия иностранных войск на Украине. Politico позднее писало о создании Францией коалиции стран, готовых к потенциальной отправке своих военнослужащих, и эту инициативу поддержали Литва, Латвия и Эстония.

Одержавший победу на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно говорил о готовности завершить российско-украинский конфликт в кратчайшие сроки, но как именно и при участии каких стран он планирует это сделать, по-прежнему неизвестно. По данным The Wall Street Journal, на декабрьской трехсторонней встрече Макрона, Зеленского и Трампа в Париже последний озвучил пожелание отправить европейские миротворческие силы на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные WSJ, заявил, что это должно обсуждаться в ходе переговоров, но каких-либо предпосылок для них сейчас нет. СВР России утверждала, что западные страны намерены ввести на Украину 100 тыс. миротворцев, поскольку в НАТО хотят заморозить конфликт на фоне «очевидного отсутствия перспектив нанесения стратегического поражения России» и подготовить Киев «к реваншу».

В Кремле предупреждали о рисках прямого конфликта России и НАТО в случае появления на Украине иностранного контингента. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что в зоне боевых действий уже находятся кадровые британские и французские военнослужащие. Вмешательство НАТО в конфликт на Украине потенциально несет огромную опасность, говорил Песков.

Читайте РБК в Telegram.

Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль

В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян

Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как выглядит мост в виде американских горок. Видео

Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Макрон назвал свое решение шагом к нестабильности
Политика
«Страна» узнала, что Макрон предложит ЕС отправку войск на Украину
Политика
Reuters узнал о скорой встрече Зеленского с Шольцем, Макроном и Рютте
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,19) Инвестиции, 13 янв, 18:05 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 102,71 (+0,79) Инвестиции, 13 янв, 18:05
В России впервые вынесли приговор за угрозу безопасности движенияОбщество, 01:58
Губернатор сообщил о массированной атаке дронов на Тульскую областьПолитика, 01:51
Захарова ответила на слова Байдена о задаче избежать ядерного конфликтаПолитика, 01:27
Зеленский обсудил с Макроном размещение иностранных военных на УкраинеПолитика, 01:17
Объявление номинантов на «Оскар» вновь перенесли из-за пожаровОбщество, 00:51
Рютте предложил ЕС платить за оборону, учить русский или ехать в ЗеландиюПолитика, 00:35
В Киеве прозвучали взрывыПолитика, 00:18
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Кадры задержания напавшего с ножом в аэропорту КрасноярскаОбщество, 00:11
В Гренландии оценили роль России на международной аренеПолитика, 00:02
Доля сделок без ипотеки на московском рынке жилья достигла 85%Недвижимость, 00:01
Что важно знать о чемпионском бое Махачева — Царукяна на UFCСпорт, 00:00
Суд обязал мэрию Москвы купить квартиру «дочери ГУЛАГа»Общество, 13 янв, 23:56
Росавиация оценила последствия прекращения рейсов China Southern в МосквуОбщество, 13 янв, 23:39
История, технологии, принципы: за что мы ценим бренд CornelianiСтиль, 13 янв, 23:14