Зеленский обсудил с Макроном размещение иностранных военных на Украине

Зеленский рассказал, что обсудил с Макроном возможное размещение иностранных военных контингентов на Украине как часть гарантий безопасности. Москва предупреждала о риске прямого конфликта при появлении военных НАТО на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном его инициативу по размещению иностранных военных на территории страны. Об этом украинский президент сообщил в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что обсудил с Макроном разработку «эффективных» гарантий безопасности для Украины.

«Как одну из таких гарантий, мы обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов в Украине. Мы рассмотрели практические шаги по ее реализации, возможное расширение и вовлечение других стран в этот процесс», — написал Зеленский.

В феврале 2024 года Макрон допустил ввод войск на Украину и проведение наземной операции против России. По его словам, это возможно в случае прорыва фронта и соответствующего запроса Киева. Заявления Макрона спровоцировали широкую дискуссию на Западе. В частности, руководство НАТО объявило об отсутствии планов по отправке военного контингента Киеву. Зеленский в свою очередь исключал необходимость присутствия иностранных войск на Украине. Politico позднее писало о создании Францией коалиции стран, готовых к потенциальной отправке своих военнослужащих, и эту инициативу поддержали Литва, Латвия и Эстония.

Одержавший победу на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно говорил о готовности завершить российско-украинский конфликт в кратчайшие сроки, но как именно и при участии каких стран он планирует это сделать, по-прежнему неизвестно. По данным The Wall Street Journal, на декабрьской трехсторонней встрече Макрона, Зеленского и Трампа в Париже последний озвучил пожелание отправить европейские миротворческие силы на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные WSJ, заявил, что это должно обсуждаться в ходе переговоров, но каких-либо предпосылок для них сейчас нет. СВР России утверждала, что западные страны намерены ввести на Украину 100 тыс. миротворцев, поскольку в НАТО хотят заморозить конфликт на фоне «очевидного отсутствия перспектив нанесения стратегического поражения России» и подготовить Киев «к реваншу».

В Кремле предупреждали о рисках прямого конфликта России и НАТО в случае появления на Украине иностранного контингента. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что в зоне боевых действий уже находятся кадровые британские и французские военнослужащие. Вмешательство НАТО в конфликт на Украине потенциально несет огромную опасность, говорил Песков.