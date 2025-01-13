Байден назвал стоявшие перед ним задачи в первые дни конфликта на Украине

Президент США Джо Байден, подводя итоги внешней политики его администрации, рассказал, что в первые дни после начала полномасштабных боевых действий на Украине перед ним стояли две задачи — объединить мир для помощи Киеву и избежать войны между ядерными державами. Трансляция его выступления шла на Youtube-канале Госдепартамента США.

«У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими», — сказал он.

Материал дополняется