«Ведомости» узнали об ответе России на потолок цен на нефть

Источники издания сообщили, что указ президента об ответе на потолок цен на нефть «в целом согласован». Нефть запретят продавать присоединившимся к «потолку» странам, либо, если в контракте установлена цена в $60

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Проект указа президента России, описывающий механизм ответа на введенный западными странами потолок цен на российскую нефть, в целом согласован. Об этом «Ведомостям» сообщил знакомый с текстом документа источник, информацию подтвердили два близких к правительству собеседника.

В частности, согласно проекту указа, запрещается продавать нефть по следующим основаниям:

Если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку;

Если в контракте потолок фигурирует как условие, либо устанавливаются референтные цены, равные потолку ($60 за баррель).

Также в документе есть пункт, позволяющий обходить любые запреты на проведение сделок, — с разрешения правительства.

Газета подчеркивает, что действие указа не распространится на отношения, возникшие до 5 декабря. Он вступает в силу с момента опубликования и будет действовать до 1 июля следующего года с возможностью продления. Другие детали указа (порядок мониторинга за соблюдением запрета, номенклатура товаров, список стран и т. д.) поручены для разработки правительству.

Близкий к правительству источник «Ведомостей» уточнил, что документ в настоящее время финализируется в администрации президента. По словам третьего источника, также близкого к правительству, положение о предельном дисконте на российскую нефть относительно международных сортов в проекте документа пока не зафиксировано, но с высокой долей вероятности это может быть прописано — видимо, уже в подзаконных актах правительства, уточнил он.

12 декабря пресс-секретарь президентаДмитрий Песков обещал, что текст указа будет опубликован «в ближайшие дни».

Потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель ввели страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз, позже к ним присоединилась Норвегия. Ограничение вступило в силу 5 декабря. Целью назвали снижение доходов России и ее способности финансировать военную операцию на Украине.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, которые введут потолок цен. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Москва будет перенаправлять поставки на «рыночно ориентированных партнеров» или сокращать добычу.

Россия в ответ на ограничение рассматривает возможность введения фиксированной цены на нефть или максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым те могут быть проданы, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Близкие к правительству источники «Ведомостей» рассказали о трех вариантах ответа: полный запрет на продажу нефти странам, поддержавшим ограничения; запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен; определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent.