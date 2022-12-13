«Ведомости» узнали об ответе России на потолок цен на нефть

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Семь ответов об очень больших машинах РБК и Норникель, 13:14
Кремле опроверг данные о дате послания президента Федеральному собранию Политика, 13:13
Песков назвал «телеграмными утками» сообщения об отставке Герасимова Политика, 13:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:12
Ресторанная премия «Лучшие в индустрии» назвала лауреатов 2022 года Стиль, 13:03
Как нацпроект улучшает качество российских дорог Национальные проекты, 13:01
Тимоти Шаламе сообщил о завершении съемок второй части «Дюны» Life, 12:54
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В причастности к угольной афере в Монголии заподозрили бывшего президента Политика, 12:53
Пособие и труд: как поддержать семьи людей с инвалидностью Партнерский проект, 12:51
Солист группы BTS Ким Сокчин приступил к службе в армии Life, 12:50
В НАК сообщили о задержании 400 украинцев при попытке пересечь границу Политика, 12:45
Первый эпизод сериала по игре The Last of Us продлится полтора часа Life, 12:43
«Газпром-нефть» подключила новые аэропорты к своей блокчейн-платформе Крипто, 12:36
Почему в стрессовых ситуациях обостряются зависимости Pro, 12:35
Война санкций ,  
0 

«Ведомости» узнали об ответе России на потолок цен на нефть

«Ведомости»: российские власти определились c ответом на нефтяной потолок цен
Источники издания сообщили, что указ президента об ответе на потолок цен на нефть «в целом согласован». Нефть запретят продавать присоединившимся к «потолку» странам, либо, если в контракте установлена цена в $60
BRENT BRENT $81,45 +0,61%
Фото: David Hecker / Getty Images
Фото: David Hecker / Getty Images

Проект указа президента России, описывающий механизм ответа на введенный западными странами потолок цен на российскую нефть, в целом согласован. Об этом «Ведомостям» сообщил знакомый с текстом документа источник, информацию подтвердили два близких к правительству собеседника.

В частности, согласно проекту указа, запрещается продавать нефть по следующим основаниям:

  • Если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку;
  • Если в контракте потолок фигурирует как условие, либо устанавливаются референтные цены, равные потолку ($60 за баррель).

Также в документе есть пункт, позволяющий обходить любые запреты на проведение сделок, — с разрешения правительства.

Газета подчеркивает, что действие указа не распространится на отношения, возникшие до 5 декабря. Он вступает в силу с момента опубликования и будет действовать до 1 июля следующего года с возможностью продления. Другие детали указа (порядок мониторинга за соблюдением запрета, номенклатура товаров, список стран и т. д.) поручены для разработки правительству.

Близкий к правительству источник «Ведомостей» уточнил, что документ в настоящее время финализируется в администрации президента. По словам третьего источника, также близкого к правительству, положение о предельном дисконте на российскую нефть относительно международных сортов в проекте документа пока не зафиксировано, но с высокой долей вероятности это может быть прописано — видимо, уже в подзаконных актах правительства, уточнил он.

Читайте на РБК Pro
Как работодатели «срезают» премии, ссылаясь на спецоперацию
Почему в стрессовых ситуациях обостряются зависимости
Какими китайскими спортивными брендами можно заменить ушедшие западные
10 фраз, которые говорят о том, что вам не собираются возвращать деньги

12 декабря пресс-секретарь президентаДмитрий Песков обещал, что текст указа будет опубликован «в ближайшие дни».

Потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель ввели страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз, позже к ним присоединилась Норвегия. Ограничение вступило в силу 5 декабря. Целью назвали снижение доходов России и ее способности финансировать военную операцию на Украине.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, которые введут потолок цен. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Москва будет перенаправлять поставки на «рыночно ориентированных партнеров» или сокращать добычу.

Россия в ответ на ограничение рассматривает возможность введения фиксированной цены на нефть или максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым те могут быть проданы, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Близкие к правительству источники «Ведомостей» рассказали о трех вариантах ответа: полный запрет на продажу нефти странам, поддержавшим ограничения; запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен; определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
нефть Россия поставки нефти потолок цен на нефть санкции
Материалы по теме
Глава Минфина США оценила потолок цен на нефть словами «пока все хорошо»
Политика
Стоимость российской нефти Urals упала после введения потолка цен
Экономика
Минэнерго отвергло выводы аналитиков ЦБ по влиянию потолка цен на нефть
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter