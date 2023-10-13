Боррель попросил Китай повлиять на Россию

Боррель: Китай не использовал свое влияние на Россию в вопросе Украины

По словам Борреля, в Европе считают, что Китай не использовал свое влияние на Россию, чтобы убедить ее остановить конфликт на Украине. Он призвал Пекин сделать это, а также убедить Киев, что Китай не является сторонником России

Фото: Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И призвал Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы убедить российскую сторону остановить конфликт на Украине и возобновить зерновую сделку. Об этом Боррель заявил на совместной пресс-конференции с главой китайского МИДа, трансляция велась в его аккаунте в X (бывший Twitter).

Боррель находится в Китае с трехдневным визитом. 13 октября он выступал перед студентами университета в Пекине и сказал, что доверие к Китаю в Европе «подорвано» из-за позиции по Украине. По его словам, европейцы считают, что Китай, «возможно, не использовал свое сильное влияние», чтобы убедить Россию прекратить конфликт.

«Мы считаем важным, чтобы Китай приложил серьезные усилия, чтобы убедить народ Украины в том, что Китай не является союзником России в этой войне. <...> Я думаю, что Китаю следует увеличить гуманитарную помощь Украине», — добавил Боррель (цитата по Bloomberg).

Накануне в интервью South China Morning Post Боррель сравнил нейтралитет Китая по конфликту на Украине с наблюдением за тем, как лиса входит в курятник. «Мы знаем о китайских расчетах и ограничениях, стоящих за этим конфликтом, и тенденции смотреть на него через призму своей конкуренции с США», — отметил дипломат.

Китай считает происходящее на Украине «трагедией, которой можно было избежать». «Суть украинского кризиса заключается в крупном взрыве противоречий в управлении европейской безопасностью», — говорила представитель китайского МИДа Мао Нин. Пекин обещал поддерживать контакты с Москвой и Киевом, «не подливая масла в огонь».

Китай не присоединился к санкциям против России, сочтя их контрпродуктивными. Власти США отмечали, что Китай соблюдает антироссийские ограничения, но пригрозили мерами, если он прекратит это делать.

Украина добавила ряд китайских компаний в список «спонсоров войны», объяснив это продолжением торговли с Россией. Пекин выступил против таких действий Киева.

Пекин не стал поддерживать присоединение Крыма, республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России, не раз призывая соблюдать территориальную целостность всех государств.

В феврале Китай предложил свой план урегулирования конфликта. Среди его пунктов — отказ от менталитета холодной войны, соблюдение принципа «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других», возобновление переговоров и др.

Российская сторона не исключала, что предложения Пекина могут лечь в основу мирного соглашения. Киев увидел в китайских предложениях не мирный план, а высказывание мыслей. Боррель называл их «набором благих пожеланий».