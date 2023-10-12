Боррель фразой о лисе в курятнике оценил нейтралитет Китая по Украине
Евросоюз не совсем удовлетворен аргументом Китая о нейтральности по вопросу конфликта между Россией и Украиной, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью SCMP.
«Быть нейтральным в таком случае все равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий», — добавил дипломат.
Боррель назвал участие Китая в мирной конференции по Украине, прошедшей в Саудовской Аравии, хорошим шагом, но отметил, что Пекин может сделать больше, в частности своим участием в мирной инициативе Киева. По его словам, предстоит еще многое, чтобы убедить Украину, что Китай не на стороне России.
«Мы знаем о китайских расчетах и ограничениях, стоящих за этим конфликтом, и тенденцию смотреть на него через призму своей конкуренции с США», — отметил Боррель.
Китай считает происходящее на Украине «трагедией, которой можно было избежать». «Суть украинского кризиса заключается в крупном взрыве противоречий в управлении европейской безопасностью», — говорила представитель китайского МИДа Мао Нин. Пекин предлагает всем сторонам для поиска решения конфликта «начать с самих себя», создать подходящие условия для мирного процесса. Китайский МИД обещал поддерживать контакты с Москвой и Киевом, «не подливая масла в огонь».
Власти США отмечали, что Китай соблюдает введенные санкции против России.
Пекин не стал поддерживать присоединение Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России, не раз призывая соблюдать территориальную целостность всех государств.
В феврале Китай предложил свой план урегулирования конфликта. В частности, он призвал к отказу от менталитета холодной войны, соблюдению принципа «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других», возобновлению переговоров и другому.
Российская сторона не исключала, что предложения Пекина могут лечь в основу мирного соглашения. Киев увидел в китайских предложениях не мирный план, а высказывание мыслей. Боррель называл их «набором благих пожеланий».
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