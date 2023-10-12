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Военная операция на Украине ,  
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Боррель фразой о лисе в курятнике оценил нейтралитет Китая по Украине

Боррель: ЕС не удовлетворен нейтральностью Китая в конфликте России и Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Китай может сделать больше в вопросе мирного урегулирования по Украине, хотя ЕС и не ждет от него поддержки европейской позиции, сказал Боррель. При этом он раскритиковал и декларируемый Пекином нейтралитет в конфликте
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters)

Евросоюз не совсем удовлетворен аргументом Китая о нейтральности по вопросу конфликта между Россией и Украиной, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью SCMP.

«Быть нейтральным в таком случае все равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий», — добавил дипломат.

Боррель назвал участие Китая в мирной конференции по Украине, прошедшей в Саудовской Аравии, хорошим шагом, но отметил, что Пекин может сделать больше, в частности своим участием в мирной инициативе Киева. По его словам, предстоит еще многое, чтобы убедить Украину, что Китай не на стороне России.

«Мы знаем о китайских расчетах и ограничениях, стоящих за этим конфликтом, и тенденцию смотреть на него через призму своей конкуренции с США», — отметил Боррель.

Китай считает происходящее на Украине «трагедией, которой можно было избежать». «Суть украинского кризиса заключается в крупном взрыве противоречий в управлении европейской безопасностью», — говорила представитель китайского МИДа Мао Нин. Пекин предлагает всем сторонам для поиска решения конфликта «начать с самих себя», создать подходящие условия для мирного процесса. Китайский МИД обещал поддерживать контакты с Москвой и Киевом, «не подливая масла в огонь».

Власти США отмечали, что Китай соблюдает введенные санкции против России.

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Пекин не стал поддерживать присоединение Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России, не раз призывая соблюдать территориальную целостность всех государств.

В феврале Китай предложил свой план урегулирования конфликта. В частности, он призвал к отказу от менталитета холодной войны, соблюдению принципа «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других», возобновлению переговоров и другому.

Российская сторона не исключала, что предложения Пекина могут лечь в основу мирного соглашения. Киев увидел в китайских предложениях не мирный план, а высказывание мыслей. Боррель называл их «набором благих пожеланий».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз Китай Украина Жозеп Боррель
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